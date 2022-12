Sicoob ES realiza pagamento de R$ 152 milhões de juros sobre o capital na conta dos mais de 610 mil cooperados

today31 de dezembro de 2022 remove_red_eye50

O Sicoob ES realizou no dia 30/12/2022 o pagamento de R$ 152 milhões de juros sobre o capital na conta dos mais de 610 mil associados do Sicoob ES, benefício único para quem é associado ao Sicoob. Quando uma pessoa entra para uma cooperativa como o Sicoob, por exemplo, precisa contribuir com uma quantia chamada de cota-parte para se tornar dono da instituição e exercer direitos sobre ela.

É a partir da junção dessas cotas-partes que o capital social da cooperativa de crédito é formado. Isto é, seu patrimônio. Ele, por sua vez, garante a oferta de produtos, a prestação de serviços e a solidez da organização, sem contar as demais vantagens, principalmente para os cooperados. Ou seja, é o responsável pelo bom funcionamento e a manutenção das necessidades desse sistema.

Em outras palavras, investir no capital social de uma cooperativa financeira é o mesmo que adquirir benefícios que não podem ser encontrados em instituições tradicionais, por exemplo, como acesso a todos os produtos e serviços, participação nos resultados, poder de decisão, taxas mais baixas, voz ativa, etc. Entre os diferenciais, destaca-se o recebimento de juros sobre o capital.

Juros sobre o capital é mais dinheiro na conta dos associados

A cota-parte de um cooperado rende juros e pode aumentar conforme os investimentos realizados, serviços contratados e tempo de permanência. Quanto mais um associado fica na cooperativa, mais o capital dele rende. Em longo prazo, esse recurso pode crescer e se tornar o complemento de uma aposentadoria, por exemplo.

Como o objetivo da cooperativa de crédito não é o lucro, os juros sobre as cotas-partes – isto é, os rendimentos do capital social no decorrer do ano segundo a taxa Selic – retornam para a conta dos cooperados. Com pagamento no final de dezembro, o valor a receber é proporcional à contribuição inicial de cada pessoa ao entrar para a organização.

É um dinheiro que abre portas e possibilita começar o ano com mais planejamento financeiro e novas oportunidades de investir. Este ano, a distribuição dos juros sobre o capital foi realizada em 30 de dezembro. Portanto, se você é um associado, prepare-se e verifique a sua conta através da agência ou pelo aplicativo do Sicoob no celular.

Em 2023, faça parte do Sicoob ES e receba os juros sobre o seu capital

O Sicoob, em conjunto com seus cooperados, colaboradores e representantes, acredita que compartilhar os rendimentos do ano é promover o desenvolvimento econômico, a justiça financeira e a valorização de quem faz parte dos resultados. É ampliar os limites, fortalecer o cooperativismo, investir no futuro da instituição e realizar os sonhos de quem faz o negócio prosperar.

Se você ainda não é um associado do Sicoob ES, coloque como uma meta para 2023. Somente dessa forma é possível aproveitar as soluções e vantagens da cooperativa, descobrir por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira e participar do pagamento dos juros sobre o capital do ano que está prestes a começar.

Um excelente 2023 para todos! E feliz juros sobre o capital aos cooperados do Sicoob ES!