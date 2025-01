Sicoob lança campanha Consignado Folia oferecendo crédito com condições especiais

O Sicoob lançou a campanha Consignado Folia, oferecendo até 10% de desconto no crédito consignado e condições facilitadas para quem deseja contratar o financiamento. Com parcelas fixas, sem necessidade de avalista e prazos de até 144 meses, a campanha é uma oportunidade para quem busca crédito com mais tranquilidade e previsibilidade.

A iniciativa já se tornou uma tradição na cooperativa, garantindo vantagens como taxas de juros mais competitivas em comparação com outras modalidades de crédito. Além disso, o consignado oferece maior segurança ao cooperado, pois as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício, proporcionando mais comodidade no planejamento financeiro.

“O Consignado Folia é uma alternativa para quem precisa de crédito com condições diferenciadas e segurança na contratação. Nosso objetivo é proporcionar mais tranquilidade financeira e apoiar o planejamento dos cooperados com opções vantajosas”, afirma o gerente de Crédito e Agronegócio do Sicoob, Eduardo Ton.