Sicoob: R$ 25 milhões de crédito a juros zero para associados prejudicados pelas chuvas

today25 de março de 2024 remove_red_eye34

Os interessados podem acessar o site recomecar.sicoobes.com.br para iniciar a análise da contratação

Diante dos estragos causados pelas fortes chuvas nos últimos dias, afetando famílias, empresas e produtores rurais em pelo menos 14 cidades do Sul do Espírito Santo e quatro do Rio de Janeiro, o Sicoob ES está disponibilizando R$ 25 milhões de crédito a juros zero e com até 12 meses para começar a pagar as parcelas. Chamada de Recomeçar, a medida foi adotada para contribuir na reconstrução dos patrimônios perdidos e na retomada das atividades locais.

“Lamentamos profundamente a situação enfrentada pela população por conta do significativo volume de chuvas. Nos solidarizamos com o desgaste emocional dessas pessoas e, da forma que podemos, queremos oferecer apoio neste momento de fragilidade”, avalia o diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina.

O Recomeçar é uma modalidade de crédito com um processo de liberação rápido e, além do prazo de um ano para iniciar o pagamento, quem fizer a contratação terá até 36 meses para pagar e juros zerados para parcelas pagas em dia. O valor limite por associado é de até R$ 20 mil e o recurso pode ser utilizado na compra de eletrodomésticos, móveis, utensílios domésticos, roupas e na reforma de imóveis danificados pelas inundações.

O valor já está disponível para pessoas físicas, empresários e produtores rurais, cooperados do Sicoob ES, e os interessados devem residir ou ter empresas em um dos municípios classificados como “em estado de calamidade pública” ou “em estado de emergência”.

Até esta segunda-feira, dia 25 de março, estão na lista as cidades de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim, localizadas no Espírito Santo, e Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu, localizadas no Rio de Janeiro.

Para solicitar o crédito Recomeçar, os associados podem dirigir-se a uma agência do Sicoob ES ou realizar o cadastro no site recomecar.sicoobes.com.br e aguardar o contato da cooperativa.

“Os associados impactados pelas chuvas e que possuem operações a vencer no Sicoob nos próximos dias devem procurar suas agências de relacionamento. As situações serão analisadas conjuntamente para se chegar a alternativas customizadas para cada caso”, completa Nailson.

O Sicoob

Parte de um dos 14 sistemas regionais do País, o Sicoob ES, sediado no Espírito Santo, atua também no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP), por meio de seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão.

O Sicoob ES fechou o ano de 2023 com 188 pontos de atendimento, distribuídos pelos quatro estados, e mais de 730 mil associados. Além disso, a instituição alcançou um marco histórico ao registrar um resultado recorde de mais de R$ 1 bilhão em suas operações.

O Sicoob ES integra um sistema nacional que conta com mais de 7,9 milhões de associados, estando presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O sistema ocupa a liderança entre as instituições financeiras com o maior número de agências no Brasil, superando 4,4 mil pontos de atendimento e comemorando ser a única instituição financeira presente em mais de 400 municípios. Mais informações em www.comunidadesicoob.com.br.

Crédito Recomeçar

Quem pode solicitar: associados residentes em municípios em estado de calamidade pública por conta das chuvas no Espírito Santo e Rio de Janeiro, na área de abrangência do Sicoob ES;

Onde solicitar: agências Sicoob ES nas cidades citadas ou pelo site recomecar.sicoobes.com.br;

Limite de crédito: até R$ 20 mil para pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais;

Onde o crédito pode ser usado: compra de eletrodomésticos, móveis, utensílios domésticos, roupas e na reforma de imóveis danificados pelas inundações;

Condições: até 12 meses para começar a pagar, com um prazo total de 36 meses e juros zero para parcelas pagas em dia;

Volume de crédito liberado: R$ 25 milhões.