Sicoob reúne 76% do número de cooperados do Espírito Santo, aponta anuário da OCB

today7 de outubro de 2024 remove_red_eye103

Além de apresentar os dados do cooperativismo no Espírito Santo, a apresentação do documento contou com palestras

O cooperativismo no Espírito Santo segue em ritmo de crescimento e fortalecimento, como apontado nos números do Anuário do Cooperativismo Capixaba 2024, lançado na última quinta-feira, dia 03. O documento, que levou em conta os dados de 2023, mostrou que o Sicoob é responsável por 76% dos cooperados do Estado.

“Nós acreditamos que o verdadeiro crescimento acontece quando todos avançam juntos e estamos vendo este cenário no cooperativismo. O Sicoob tem se esforçado para ser um agente de mudança, dando acesso a produtos e serviços financeiros que fazem a diferença na vida das pessoas e também nas comunidades em que atua, com foco na melhoria da sua qualidade de vida”, afirmou Bento Venturim, presidente do Sicoob Central ES, que esteve presente no evento.

O anuário apresentou diversos dados, como o aumento da presença física da cooperativa no último ano, com a inauguração de 16 novas agências. Ao final de 2023, o Sicoob contava com 188 pontos de atendimento, sendo 134 no Espírito Santo, 47 no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e seis na Bahia.

Na área de responsabilidade social, o Sicoob destinou R$ 9,9 milhões para projetos ligados ao desenvolvimento sustentável, cidadania financeira, saúde e educação. Esses projetos alcançaram mais de meio milhão de pessoas em 112 municípios e este investimento também foi registrado no Anuário.

Outro ponto de destaque no documento foram os prêmios recebidos pelo Sicoob em 2023. Além de ser reconhecido como o Maior Grupo Empresarial do Espírito Santo pelo Anuário IEL, a cooperativa conquistou o 2º lugar no Prêmio Ser Humano da ABRH-ES e no ranking Great Place to Work (GPTW) para empresas de grande porte. Além disso, foi reconhecida como a marca mais lembrada na categoria “cooperativa” nas pesquisas “Recall de Marcas” de A Gazeta e “Marcas Ícones” da Rede Vitória.

Durante o evento de lançamento, outros dados que não estavam no anuário também foram apresentados, como o protagonismo do Sicoob no repasse de crédito para Micro e Pequenas Empresas no Estado, incluindo o FAMPE, e o repasse de recursos do Funcafé, em que o Sicoob é pioneiro há dez anos consecutivos. A cooperativa ainda ocupa a segunda posição entre os maiores repassadores de crédito rural do Espírito Santo.

O evento também contou com a presença de outras lideranças do Sicoob, como o presidente do Sicoob Coopermais, Arno Kerckhoff; o presidente do Sicoob Sul-Serrano, Cleto Venturim; além dos diretores do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina, Alecsandro Casassi e Sandra Kwak; e gerentes regionais e de agências do Sicoob.

Além dos números, o lançamento do Anuário do Coop da OCB os participantes puderam conferir uma palestra do coapresentador dos programas “Fim de Expediente” e “Hora de Expediente”, da CBN, Teco Medina, que falou sobre “O mercado brasileiro de hoje e no futuro”. A superintendente do Sistema OCB, vice-presidente do Instituto Pensar Agropecuária (IPA) e membra do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag), Tania Zanella, também palestrou, apresentando a atuação do Sistema OCB em prol do cooperativismo brasileiro, movimento econômico e social.

Confira alguns dos dados do Sicoob registrados no Anuário:

Expansão física: em 2023, o Sicoob inaugurou 16 novas agências, somando um total de 188 pontos de atendimento, sendo 134 no Espírito Santo, 47 no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e seis na Bahia.

Responsabilidade Social: o Sicoob investiu R$ 9,9 milhões em projetos de responsabilidade social, incluindo desenvolvimento sustentável, cidadania financeira, saúde e educação, impactando mais de 520 mil pessoas em 112 municípios​.

Premiações e reconhecimento: em 2023, o Sicoob ES recebeu o 2º lugar no Prêmio Ser Humano da ABRH-ES; o 2º lugar no ranking Great Place to Work (GPTW) para empresas de grande porte; foi a marca mais lembrada no segmento de cooperativas na pesquisa “Recall de Marcas” de A Gazeta; foi a marca mais lembrada no segmento de cooperativas na pesquisa “Marcas Ícones”, da Rede Vitória.

Intercooperação: teve início em 2023 a construção de um complexo de energia fotovoltaica em São Gabriel da Palha em uma parceria entre Sicoob, Ciclos e Cooabriel. Já a parceria entre Sicoob, Unimed Vitória e Prefeitura de Vila Velha deu início ao sistema de bicicletas compartilhadas de Vila Velha, o BikES, que se integra ao Bike Vitória.

Voluntariado: 57% dos funcionários do Sicoob ES participaram de iniciativas de voluntariado em 2023, com um total de 8,5 mil horas doadas.

Ranking IEL: o Sicoob ES foi reconhecido como o Maior Grupo Empresarial capixaba pelo ranking.

Lançamento do Super App Sicoob e Home Broker: o Sicoob modernizou sua plataforma digital, lançando o Super App e o Home Broker, ampliando o acesso a investimentos e oferecendo funcionalidades.

Confira os principais números do Cooperativismo no Estado:

112 cooperativas registradas

832 mil cooperados

11,8 mil empregos diretos e formais

1,9 milhão de pessoas envolvidas com o coop

6,4% do PIB nominal do Espírito Santo

10,9% de impacto no PIB capixaba*

R$ 6,1 bilhões de patrimônio líquido

R$ 37,8 bilhões em ativos totais

R$ 14,8 bilhões em movimentação econômica

R$ 728,9 milhões em impostos e taxas.