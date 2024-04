Sicoob Sul Litorâneo amplia horário de atendimento para comodidade dos associados

today9 de abril de 2024 remove_red_eye86

O Sicoob Sul Litorâneo, instituição financeira cooperativa, tem proporcionado ainda mais conveniência aos seus associados com a extensão do horário de funcionamento de suas agências. Atualmente, a cooperativa já se destaca por iniciar suas atividades uma hora antes das demais instituições financeiras da região. Com a mudança, o Sicoob Sul Litorâneo também estende em uma hora o horário de fechamento das agências. A medida foi iniciada nessa segunda-feira (08).

A ampliação do expediente é mais uma iniciativa da cooperativa para oferecer um atendimento diferenciado e adaptado às necessidades de seus associados. Com essa medida, os cooperados terão mais flexibilidade para realizar suas transações financeiras, seja antes do início do expediente comercial ou após o término da jornada de trabalho.

O Sicoob Sul Litorâneo reafirma seu compromisso em proporcionar soluções financeiras vantajosas e acessíveis, aliadas a um atendimento personalizado e de qualidade. A extensão do horário de funcionamento das agências é reflexo direto dos princípios cooperativistas, que visam o bem-estar e a satisfação dos associados.

“Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos dos nossos associados, oferecendo a eles a comodidade e a flexibilidade necessárias para que possam cuidar de suas finanças pessoais e empresariais com tranquilidade. A ampliação do horário de atendimento é uma forma de demonstrarmos nosso comprometimento em atender às demandas dos cooperados, sempre buscando superar suas expectativas”, afirma Fábio Novaes, Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Sul Litorâneo.

Além do horário diferenciado nas agências físicas, os associados também contam com o atendimento por meio dos canais digitais da cooperativa, como o aplicativo e o internet banking, que oferecem uma ampla gama de serviços e estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O Sicoob Sul Litorâneo se consolida como uma instituição financeira sólida, comprometida com o desenvolvimento econômico e social da região, oferecendo produtos e serviços financeiros de qualidade, com condições justas e transparentes. A ampliação do horário de atendimento é mais um passo na constante busca pela excelência e pela satisfação dos associados.

com informações do Sicoob Sul Litorâneo