Sicoob Sul Litorâneo assina convênios do 6º Edital de Projetos Sociais

14 de agosto de 2024

Neste dia 13 de agosto, o Sicoob Sul Litorâneo realizou, em sua Sede Administrativa no município de Alfredo Chaves/ES, a formalização das parcerias dos projetos contemplados pelo 6º Edital de Projetos Sociais.

O edital visa apoiar e fomentar projetos que promovem o desenvolvimento social e cultural nas comunidades atendidas pela cooperativa, e tem como objetivo principal incentivar ações que gerem impacto positivo e transformador na sociedade.

Os projetos selecionados abrangem diversas áreas, incluindo cultura, esporte, educação e solidariedade, refletindo o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.

Entre os projetos contemplados, destacam-se:

– ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL AFRO DE ALFREDO CHAVES com o projeto “Ubuntu: eu sou, porque nós somos”, que busca fortalecer a identidade cultural e promover a inclusão social através de atividades socioculturais.

– GRUPO VOLUNTÁRIAS DE MATILDE – Alfredo Chaves – com o projeto “Bordando Memórias”, que visa resgatar e preservar tradições culturais por meio do artesanato, promovendo a integração comunitária.

– ASSOCIAÇÃO CRESCER COM VIVER – Guarapari – com os projetos “Sicoob 2024” e “Crescer Sicoob 2024”, focados em oferecer oportunidades educacionais e de desenvolvimento pessoal para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.

– ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE APOIO A CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE – Guarapari – com o projeto “Escola de Atletismo do Clube Capixaba”, que incentiva a prática esportiva e a formação de atletas.

– CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO CAPIXABA – Guarapari – com o projeto “Centro de Treinamento Esportivo Capixaba-Clube Atlético Guarapariense – categoria de base”, que busca desenvolver talentos esportivos desde a base, promovendo o esporte como ferramenta de inclusão social.

– PROJETO AMOR SOLIDÁRIO – Viana – com o “Projeto Amor Solidário”, que atua na assistência a famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo ações de solidariedade e apoio social.

Durante o evento, o Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Antônio Novaes, destacou a importância desses projetos para a sociedade: “Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Cada projeto selecionado tem o potencial de transformar realidades e promover um futuro mais justo e inclusivo. Acreditamos que, ao investir no desenvolvimento social, estamos contribuindo para o fortalecimento das comunidades e para a construção de um mundo melhor.”

O Sicoob Sul Litorâneo reafirma, assim, seu papel como agente de transformação social, promovendo o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades onde atua.