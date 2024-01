Sicoob Sul Litorâneo e AFROCHAVES firmam convênio com o Bloco Afro Baobá

Convênio prevê a confecção de novos uniformes para os integrantes do projeto, além de manutenção dos instrumentos e custos com instrutores

O Sicoob Sul Litorâneo e a Associação de Desenvolvimento Sociocultural Afro de Alfredo Chaves – AFROCHAVES firmaram um convênio para a manutenção do Bloco Afro Baobá durante 12 meses. O Bloco Baobá é um projeto desenvolvido pela Afrochaves que consiste em promover a cultura afro e o afroreggae em Alfredo Chaves através de oficinas e apresentações de percussão.

O convênio prevê a confecção de novos uniformes para os integrantes do projeto, além de manutenção dos instrumentos e custos com instrutores.

Segundo Fábio Antônio Novaes, presidente do Sicoob Sul Litorâneo, “essa parceria visa incentivar iniciativas culturais e sociais, contribuindo para a promoção da igualdade racial, o fortalecimento da comunidade e o desenvolvimento de oficinas e atividades que impactam positivamente a vida das pessoas”.

Já o presidente da AFROCHAVES, Gilmar Lopes Ramos, destacou a importância da parceria.

“Com essa parceria, iremos manter o projeto Baobá que busca promover a inclusão, o empoderamento e a valorização da diversidade, gerando impactos significativos para a comunidade local”, afirmou.

Sobre a AFROCHAVES

AFROCHAVES é uma organização civil, que visa à conscientização da importância dos negros de Alfredo Chaves, de suas manifestações culturais, do seu modo próprio de vida e costumes, valorizando e empoderando todos que se identificarem com o Movimento. Além do Bloco Afro Baobá, a organização realiza a Semana da Consciência Negra, com apresentações de alunos das escolas do município, grupos de capoeira, grupos de dança da comunidade, jongo, pagode, hip hop, o Desfile da Beleza Negra, a FREIjoada, Exposições Fotográficas, é Ponto de Memória – Memórias do Bairro Macrina, cineclube e o Projeto ContARTE – Contação de histórias com arte, para crianças e adolescentes e possui geladeiras literárias espalhadas pelo município.

SICOOB

Com mais de 4,7 mil pontos de atendimento físico pelo Brasil e amplo atendimento em canais digitais, o Sicoob oferece serviços completos, incluindo conta corrente, crédito, investimentos, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, câmbio e maquininha de cartões, dentre outras soluções financeiras. Para mais informações acesse: www.sicoob.com.br

