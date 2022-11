Sicoob Sul Litorâneo e INCAPER realizam DIA DE CAMPO com palestras sobre Café Conilon

No último dia 23/11, o Sicoob Sul Litorâneo em parceria com o INCAPER, realizou um DIA DE CAMPO sobre Café Conilon na comunidade de Bom Retiro, no interior de Alfredo Chaves/ES.

O encontro reuniu cerca de 100 produtores de café da região e contou com palestras sobre Gestão Financeira na propriedade rural, Nutrição do Cafeeiro Conilon, Cultivares, espaçamento e poda e Produção de Café de Qualidade.

Segundo o Presidente do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Antônio Novaes, o Projeto DIA DE CAMPO SICOOB, tem o objetivo de levar conhecimento técnico, aprimoramento e atualização aos produtores rurais, visando incentivá-los na busca constante pela qualidade e na conquista de um mercado diferenciado, agregando valor à sua produção e gerando qualidade de vida no campo.

Na ocasião, o Sicoob e o Incaper lançaram um desafio para os produtores de café para a próxima colheita que será um Concurso de Qualidade do Café da região. Segundo o presidente Fábio, o concurso tem o objetivo de estimular os produtores a colocarem em prática o que foi apresentado nas palestras e claro, aumentar a qualidade na produção do café conilon gerando mais retorno financeiro para o produtor rural.