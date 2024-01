Sicoob Sul Litorâneo expande rede com nova agência em Conceição de Macabu

Em um movimento estratégico de expansão e consolidação de sua presença no estado do Rio de Janeiro, o Sicoob Sul Litorâneo celebrou a inauguração de sua mais nova agência na cidade de Conceição de Macabu. A cerimônia de abertura, realizada no dia 13/12/2023, contou com a presença de membros da Cooperativa, autoridades locais, empresários e comunidade.

A escolha de Conceição de Macabu como ponto de expansão do Sicoob Sul Litorâneo não é aleatória. A cidade, conhecida pelo seu potencial econômico e por ser um elo entre importantes regiões, representa uma área estratégica para o crescimento da Cooperativa e para a promoção de serviços financeiros mais acessíveis à população local.

“Esta nova agência é um marco no compromisso do Sicoob Sul Litorâneo com o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atuamos,” disse o Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Antônio Novaes, durante o evento.

“Estamos trazendo para Conceição de Macabu não apenas serviços financeiros diferenciados, mas também uma gestão participativa, onde cada cooperado é dono e tem voz ativa.”

A nova agência do Sicoob Sul Litorâneo foi projetada para oferecer uma experiência única aos seus cooperados e clientes. Com um espaço moderno e acolhedor, a estrutura foi pensada para promover um atendimento personalizado, humano e eficiente, características que são marcas registradas da cooperativa.

Os serviços disponibilizados vão desde contas correntes, poupança, créditos diversificados, seguros até investimentos e soluções para empresas de todos os portes. Além disso, a agência contará com uma equipe altamente qualificada e pronta para atender às necessidades específicas da comunidade local, orientando sobre as melhores práticas de gestão financeira e investimentos.

A inauguração também simboliza um passo importante para a inclusão financeira na região. O Sicoob Sul Litorâneo é reconhecido por seu papel ativo na promoção de uma economia mais justa e colaborativa e, com a chegada em Conceição de Macabu, espera-se que mais pessoas e empresas tenham acesso a serviços financeiros de qualidade, contribuindo assim para o crescimento sustentável da cidade e de seus habitantes.

Com a abertura da nova agência, o Sicoob Sul Litorâneo reafirma seu papel como instituição financeira sólida e confiável, pronta para atender às expectativas de seus cooperados e incentivar o progresso da região. A expectativa é que esta nova unidade seja um pilar para a prosperidade local, estabelecendo um futuro financeiro promissor para Conceição de Macabu.

