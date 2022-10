PIÚMA | Sicoob Sul-Litorâneo faz a alegria da criançada neste 12 de outubro

Um dia de pura diversão para a criançada de Piúma. Assim foi a comemoração do dia 12 de outubro que o Sicoob Sul-Litorâneo preparou para os pequenos.

O evento aconteceu na Praça Dona Carmem e a galerinha se esbaldou com as atrações: trenzinho da alegria, animação papa légua, pula-pula, piscina de bolinhas, pipoca, algodão doce, picolé, tobogã e parede de escalada.

ANCHIETA

Teve festa também em Anchieta, no dia 08 de outubro, na Praça São Pedro. Uma realização da prefeitura municipal com apoio do Sicoob Sul-Litorâneo.