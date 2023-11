Sicoob Sul Litorâneo reinaugura agência no Aeroporto, em Guarapari

today1 de novembro de 2023 remove_red_eye86

Novo espaço garante mais comodidade e conforto aos associados

O Sicoob Sul Litorâneo realizou, recentemente, a reinauguração da agência do bairro Aeroporto, em Guarapari. Com um investimento de cerca de R$ 500 mil, a reforma e ampliação garantem ainda mais conforto aos associados da cidade. O evento contou com a presença de toda a equipe da agência, além de executivos da cooperativa e associados ilustres.

Para o presidente do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Novaes, a ampliação da agência demonstra, mais uma vez, a importância de Guarapari para o trabalho da cooperativa. Dos mais de 53 mil associados do Sicoob, a cidade representa um expressivo número, com aproximadamente 12 mil.

“Nosso sentimento é de gratidão por essa parceria que temos com Guarapari, que é o único município onde temos três agências, e todas de sucesso. E, agora, com essa reinauguração no Aeroporto, inaugurando esse espaço maior e mais confortável, para dar ainda mais comodidade aos nossos associados”, destacou Fábio.

Fábio Novaes, presidente do Sicoob Sul Litorâneo.

O presidente ainda ressaltou o crescimento do cooperativismo na cidade, citando a força do Sicoob e seus cooperados. “Conseguimos trazer e difundir o cooperativismo financeiro em Guarapari, e os associados aderiram e apoiaram. Aqui eles têm um atendimento diferenciado, participam diretamente da cooperativa e dos resultados.”

Equipe da agência do Aeroporto.

Há 10 anos na cooperativa, o gerente da regional, Julles Mantovani, observou o impacto da instituição em Guarapari, com foco no atendimento aos associados da região.

“Estamos chegando a 12 mil associados, praticamente 10% da população do município, se olharmos a população economicamente ativa pode chegar aos 20%. Então, estamos muito felizes com essa estrutura diferenciada, uma agência modelo para proporcionar um atendimento de qualidade que o associado realmente merece.”

Já Nailson Dalla Bernadina, diretor executivo do Sicoob ES, enfatizou a expansão da cooperativa, que hoje possui 188 agências, espalhadas pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e Vale do Paraíba, em São Paulo.

“O Sicoob, que iniciou há 35 anos aqui no Espírito Santo, está levando soluções financeiras adequadas, com compromisso e desenvolvimento com a sociedade. A nossa estratégia está baseada em pessoas felizes, funcionários felizes, associados satisfeitos, impactos positivos para a sociedade e resultados consistentes”, disse Nailson durante seu discurso.

Gerente da unidade há cerca de quatro anos, Rubiana Marchesi, elencou as diferenças trazidas com a repaginação da agência. “Estamos muito felizes em oferecer uma casa nova, um conceito mais humanizado, e as soluções financeiras do Sicoob, que são diferenciadas por sermos uma cooperativa de crédito. Temos essa proximidade com o associado e essa casa nova só tem a agregar nesse relacionamento”, comemorou.

Sicoob ES e Sicoob Sul Litorâneo.

Depoimentos

Empresários e representantes da sociedade de Guarapari também marcaram presença no evento de reinauguração e frisaram a força que o Sicoob Sul Litorâneo representa na economia da cidade. Confira os depoimentos:

“Não é só mais uma agência, é uma agência imponente, bem-feita, com qualidade e a visão de que Guarapari merece qualidade e um melhor atendimento. É um espelho para nós e um marco para que outros empresários sigam. Se o Sicoob acredita que Guarapari merece esse atendimento e eles oferecem isso, todos podem oferecer.” – Fernando Otávio, vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari.

“Eu sou empresário em Guarapari, com lojas e demais segmentos, há 25 anos, e já tive experiências bancárias em todas as agências da cidade. Assim que o Sicoob chegou nós conhecemos uma cooperativa sólida e crescente, na qual pudemos acreditar e apostar nossos negócios. E não foi diferente, com um crescimento astronômico, sólido, que nos deu total credibilidade, garantia e fomento. Isso só veio a acrescentar nos nossos negócios.” – Cláudio Wutkoski, empresário.

“Nossa relação com o Sicoob é muito boa, seja na parte física, mas principalmente na jurídica. Nós temos a conta do Instituto Guarapari de Nefrologia aqui nessa agência e o Espaço Saúde, que mudou a concepção médica em Guarapari.” – Nilson Mesquita, empresário.

“Já venho em uma carreira no Sicoob, já fui delegada e suplente, e agora tomei posse no Conselho Administrativo. Eu acho muito bacana a proposta do cooperativismo, que é trazer retorno para a sociedade, para o entorno, para o empresariado, para o meio social e educação. Eu aposto no Sicoob porque o cooperativismo é diferente.” – Ana Carla, conselheira administrativa.

“Ficamos muito felizes por ver pessoas que acreditam no desenvolvimento do município. É muito gratificante ver a empolgação deles. Queria muito parabenizar a Rubiana, que já trabalhou conosco. Isso é muito bonito, quando se vê uma agência desse porte, a terceira aqui na cidade, percebe-se que a cidade é próspera.” – Nilo Carlos Severgnine (Carlinhos), empresário e presidente do Sindicato da Indústria e da Construção Civil de Guarapari.

“Gostaria de parabenizar todos os colaboradores e colaboradoras do Sicoob Sul Litorâneo, que sem vocês não tem como avançar. O cooperativismo é feito de pessoas e para pessoas. Nosso modelo societário é diferente, porque gera valor e renda, mas também gera dignidade e avanços sociais significativos.” – Davi Duarte Ribeiro, assessor de Relações Institucionais do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espirito Santo (OCB/ES).

fonte Folha Online

fotos HM Comunicação