Sicoob vê sua carteira de crédito crescer 29,2% no 1º semestre de 2022

29 de setembro de 2022

A instituição financeira cooperativa atingiu a marca de R$ 130,6 bilhões na carteira de crédito neste período

O Sicoob segue firmemente com seu propósito de oferecer apoio aos seus cooperados por meio de seus serviços e produtos financeiros. Somente no primeiro semestre de 2022, o Sistema atingiu a marca de R$ 130,6 bilhões em sua carteira de crédito, um crescimento de 29,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Durante os seis primeiros meses, os depósitos totais chegaram a R$ 136,4 bilhões, uma alta de 11,9% com relação ao mesmo período do ano anterior. Já na poupança, houve crescimento de 8,3%, saindo dos R$ 10,7 bilhões para R$ 11,6 bilhões.

No primeiro semestre, o Sicoob também atingiu a marca de R$ 33,9 bilhões no seu Patrimônio Líquido, um aumento de 23,4% em relação ano passado, quando alcançou R$ 27,4 bilhões. Os resultados das sobras rateadas entre os cooperados antes do JCP (Juros sobre o Capital Próprio) ficaram em R$ 3,25 milhões, um aumento de 42,7%.

Em uma comparação de três meses, durante o primeiro semestre de 2022 houve um salto de R$ 59,7 bilhões na carteira de crédito para Pessoas Físicas (PF) para R$ 64,5 bilhões no segundo trimestre no mesmo ano. O crescimento também é notório no setor do agronegócio, que passou de R$ 29,7 bilhões para R$ 30 bilhões.

De acordo com o Francisco Reposse Júnior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob, o grande objetivo do Sicoob sempre foi promover o desenvolvimento econômico e social de pessoas e comunidades, e os resultados do primeiro semestre são reflexos dessa atuação. “Ao oferecermos um crédito mais justo e sustentável, demonstramos ainda mais que seguimos ao lado dos nossos cooperados a cada etapa. Isso para nós é cooperativismo: construir juntos”, comenta o executivo.

Com 16 centrais e 351 singulares, o Sicoob atualmente conta com mais de 6,4 milhões de cooperados, uma alta de 19,8% com relação ao 1S21. Sua rede de atendimento também segue em constante crescimento, com mais de quatro mil agências físicas pelos quatro cantos do Brasil.

Vale lembrar que o Sicoob é uma instituição financeira cooperativa que permite a livre-admissão, ou seja, aberto a qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse em ser um cooperado. Entre os serviços prestados, estão conta corrente, cartões de débito e crédito, crédito pessoal, imobiliário, rural e empresarial, previdência, consórcios, financiamentos, investimentos, seguros, entre outros.

Além disso, a instituição conta com um robusto sistema de atendimento digital, no qual os cooperados podem realizar suas transações financeiras de onde estiverem, pelo App Sicoob, ou pelo internet banking.

