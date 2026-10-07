Sophia Abrahão retorna na segunda temporada de “Amor Da Minha Vida”

today7 de outubro de 2026 remove_red_eye44

Produção do Disney+ chega ao streaming no dia 09 de outubro; atriz também integra o elenco da comédia “Caixa 2” nos palcos paulistanos

A segunda temporada de “Amor da Minha Vida” já tem data marcada para chegar ao catálogo do Disney+: 09 de outubro. Nos novos episódios da produção, Sophia Abrahão integra o elenco no papel de Gisele, personagem que reaparece na narrativa em um momento de transição e escolhas importantes na vida do protagonista Victor (Sérgio Malheiros).

Após passagens marcantes pela vida de Victor, Gisele retorna sob uma nova perspectiva, mais adulta e estabelecendo uma cumplicidade renovada com o amigo. Para Sophia, a evolução e a maturidade da personagem são o destaque deste retorno.

“A Gisele volta em um momento bem decisivo na vida do Victor. Eles construíram um carinho mútuo e ela surge mais adulta, mais madura, pronta para ajudar ele a atravessar essa fase”, pontua a atriz.

A parceria em cena com Sérgio Malheiros, também ganha espaço nos bastidores. A sintonia da dupla contribuiu para a preparação e a dinâmica em set durante o processo de gravação.

“Trabalhar com o Sérgio é sempre muito bom, a nossa troca em cena é natural. A gente estuda junto e acaba ensaiando até em casa. Além disso, gravar essa temporada foi incrível”, completa Sophia.

Paralelamente ao trabalho no audiovisual, Sophia cumpre rotina de apresentações no teatro com a comédia “Caixa 2”, texto de Juca de Oliveira com direção de Alexandre Reinecke. Em cartaz no Teatro das Artes, localizado no Shopping Eldorado, a montagem reúne no elenco nomes como Paulo Gorgulho, Cássio Scapin e Taumaturgo Ferreira, acompanhando a história de um empresário envolvido em uma grande confusão financeira e amorosa.

Dividindo-se entre a rotina do teatro nos fins de semana e os lançamentos no streaming, a atriz vive um período de intensa movimentação profissional nas telas e nos palcos.

FOTO GUTO COSTA