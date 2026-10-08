Vila Velha lidera novo ciclo de crescimento imobiliário na Grande Vitória

today7 de outubro de 2026 remove_red_eye52

Vila Velha segue mantendo sua posição como principal polo do mercado imobiliário da Grande Vitória. Segundo o 47º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), referente ao primeiro semestre de 2026, o município reúne um total de 10.653 unidades em produção, o equivalente a praticamente metade de todo o estoque pesquisado na Região Metropolitana da Grande Vitória.



O levantamento envolveu o maior volume de imóveis registrados na série histórica apresentada pelo Sinduscon-ES desde maio de 2010. O censo contabilizou 21.311 unidades em produção nas cidades de Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica e Viana. O número representa um crescimento de 12,2% em relação a janeiro deste ano, e de 24,1% na comparação com julho de 2025.



Em Vila Velha, a maior concentração de unidades em produção está na região que reúne Praia de Itaparica, Praia da Costa, Itapuã, Jockey de Itaparica, Centro, Coqueiral de Itaparica, Residencial Coqueiral e Praia das Gaivotas. Juntos, esses bairros somam 7.861 unidades, correspondentes a quase 37% de todo o estoque imobiliário em produção nos municípios pesquisados.



O conceito de “em produção” adotado pelo Sinduscon-ES inclui empreendimentos a partir do lançamento comercial e abrange projetos na planta, em fundação, estrutura ou acabamento.



Setor cresce de forma contínua

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, Everaldo Colodetti, os números do Sinduscon-ES refletem um processo de crescimento que vem sendo impulsionado desde 2021.



“Durante todos esses anos, Vila Velha vem protagonizando um ciclo contínuo de crescimento imobiliário, concentrando a maior parte do número de unidades em produção na Grande Vitória. O desempenho do município também está relacionado à combinação entre localização, infraestrutura, regras urbanísticas, capacidade de consumo e atratividade para novos moradores e investidores”, avaliou.



De acordo com o 47º Censo Imobiliário do Sinduscon-ES, além da região da orla, outros pontos de Vila Velha também apresentam atividade significativa. Aribiri e Ataíde somam 1.152 unidades em produção, enquanto Rio Marinho e Vale Encantado, na região de Cobilândia, reúnem outras 898 unidades.



No recorte municipal, Vila Velha aparece à frente de Serra, que contabiliza 5.503 unidades, e Vitória, com 4.462. Cariacica registra 693 unidades, enquanto Viana não apresentou empreendimentos dentro dos critérios considerados pelo levantamento.



“Os números reforçam uma trajetória de expansão que transformou Vila Velha em um dos principais vetores do mercado imobiliário capixaba, com a orla mantendo papel central na atração de investimentos e no lançamento de novos empreendimentos”, concluiu Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

FOTO OCIMAR MOREIRA