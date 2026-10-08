Marataízes passa a contar com sinal digital da TV Educativa ES

today7 de outubro de 2026 remove_red_eye59

Emissora pode ser sintonizada pelo canal 2.1 e amplia as opções de televisão aberta disponíveis no município

Os moradores de Marataízes passaram a contar, desde a última segunda-feira (5), com o sinal digital da TV Educativa do Espírito Santo (TVE-ES). A emissora pode ser sintonizada no município pelo canal 2.1, correspondente à frequência 20 UHF digital.

A chegada do sinal é resultado de uma parceria entre a TVE-ES e a Prefeitura de Marataízes e amplia a oferta de canais de televisão aberta disponíveis para a população.

Sediada em Vitória, a TV Educativa ES tem programação voltada às áreas educacional, cultural e esportiva, além de exibir conteúdos da TV Brasil e da TV Cultura de São Paulo.

Futebol capixaba na programação

Entre os destaques da emissora está a cobertura esportiva. A TVE-ES transmite partidas do Campeonato Capixaba de Futebol, incluindo as competições da Série A e da segunda divisão, além de outros eventos esportivos realizados no Espírito Santo.

A programação também reúne conteúdos educativos e culturais, ampliando as opções de informação e entretenimento para os telespectadores.

Como sintonizar

Para receber o sinal digital da TVE-ES e dos demais canais digitais disponíveis em Marataízes, o morador precisa ter uma antena UHF, que pode ser externa ou interna. A escolha depende das condições do local onde o equipamento será instalado, como distância da torre e possíveis obstáculos físicos.

O televisor também precisa contar com conversor digital integrado. Caso o aparelho não possua essa tecnologia, é possível utilizar um conversor digital externo.

A torre municipal de retransmissão distribui os sinais para a cidade e também para áreas do interior do município. A qualidade da recepção pode variar conforme a localização do imóvel e a existência de barreiras geográficas, como morros e edificações.

Com a inclusão da TVE-ES, os moradores de Marataízes passam a ter mais uma alternativa de programação na televisão aberta, com conteúdos produzidos no Espírito Santo e em outras emissoras públicas.