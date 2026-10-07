Guarapari confirma show gospel nacional de Fernandinho na Praia do Morro

today7 de outubro de 2026 remove_red_eye57

Guarapari recebe, no dia 24 de outubro, um show gospel nacional na orla da Praia do Morro. A apresentação do cantor Fernandinho acontece em frente ao Marlin, a partir das 18h, com entrada gratuita.

A programação integra o calendário oficial de eventos do município e contará ainda com outras atrações, que serão divulgadas posteriormente. O show promete reunir moradores e visitantes em uma noite de música, fé e celebração, movimentando a orla da Praia do Morro.

Para o prefeito Rodrigo Borges, a realização do evento reforça a diversidade da programação de Guarapari.

“Guarapari é uma cidade que recebe todos os públicos e tem um calendário de eventos cada vez mais diversificado. Ter Fernandinho se apresentando na nossa cidade será uma grande alegria e proporcionará uma noite especial para moradores e visitantes. Estamos preparando tudo para receber o público com muito carinho.”

SERVIÇO

Praia do Morro – em frente ao Marlin

24 de outubro

A partir das 18h

Fernandinho

Entrada gratuita