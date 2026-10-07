Guarapari confirma show gospel nacional de Fernandinho na Praia do Morro
Guarapari recebe, no dia 24 de outubro, um show gospel nacional na orla da Praia do Morro. A apresentação do cantor Fernandinho acontece em frente ao Marlin, a partir das 18h, com entrada gratuita.
A programação integra o calendário oficial de eventos do município e contará ainda com outras atrações, que serão divulgadas posteriormente. O show promete reunir moradores e visitantes em uma noite de música, fé e celebração, movimentando a orla da Praia do Morro.
Para o prefeito Rodrigo Borges, a realização do evento reforça a diversidade da programação de Guarapari.
“Guarapari é uma cidade que recebe todos os públicos e tem um calendário de eventos cada vez mais diversificado. Ter Fernandinho se apresentando na nossa cidade será uma grande alegria e proporcionará uma noite especial para moradores e visitantes. Estamos preparando tudo para receber o público com muito carinho.”
SERVIÇO
Praia do Morro – em frente ao Marlin
24 de outubro
A partir das 18h
Fernandinho
Entrada gratuita