VILA VELHA: prefeitura promove palestra sobre acesso ao crédito para empreendedores

today7 de outubro de 2026 remove_red_eye60

No mês em que são comemorados o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (5 de outubro) e o Dia do Empreendedor Brasileiro (10 de outubro), os empreendedores de Vila Velha terão a oportunidade de aprender como acessar linhas de crédito de forma segura e estratégica. O tema será apresentado durante a palestra “Seu Negócio está Pronto para o Crédito?”.



O evento será realizado no próximo dia 16 de outubro, das 14h às 16h, na Sala do Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, no Subsolo “A” do Boulevard Shopping Vila Velha, na Praia de Itaparica.



As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do seguinte link: https://forms.gle/FLuJagAPZR6Js7oA8 ou Clicando Aqui. As vagas são limitadas,



A iniciativa, fruto de parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e o Sebrae-ES, busca orientar MEIs, micro e pequenos empresários do município, sobre os cuidados necessários antes da contratação de financiamentos e empréstimos, ajudando-os, assim, a entender se o crédito é realmente a melhor alternativa para o momento atual de seus negócios.



Durante a palestra, serão abordados vários temas: a análise da real necessidade de recursos; a identificação do problema que o crédito pretende solucionar; o impacto das parcelas no fluxo de caixa da empresa; e a organização da documentação necessária para buscar financiamento junto às instituições financeiras.



Maior assertividade nas decisões

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, a qualificação é fundamental para que os empreendedores tomem decisões mais assertivas.



“O crédito pode ser uma importante ferramenta para impulsionar o crescimento dos pequenos negócios, mas é essencial que essa decisão seja tomada com planejamento e informação. Nosso objetivo é oferecer conhecimento para que os empreendedores de Vila Velha tenham mais segurança na hora de buscar recursos e investir no desenvolvimento de suas empresas”, destacou Colodetti.



Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas

Além das orientações sobre planejamento financeiro, os participantes também conhecerão mais sobre o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), mecanismo administrado pelo Sebrae que facilita o acesso ao crédito para empresários que não possuem garantias suficientes para oferecer aos bancos.



O FAMPE atua como um avalista complementar, podendo garantir até 80% do valor financiado junto a instituições financeiras conveniadas. A ferramenta beneficia Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), ampliando as chances de aprovação de empréstimos destinados a capital de giro, aquisição de equipamentos, investimentos ou inovação.



Para a diretora da Vila do Empreendedor de Vila Velha, Danielle de Deus, o acesso à informação é um dos fatores que mais contribuem para o fortalecimento dos pequenos negócios.



“Muitos empreendedores acabam buscando crédito sem conhecer todas as etapas e exigências do processo. A proposta da palestra é justamente esclarecer dúvidas, mostrar como se preparar e apresentar alternativas que podem facilitar o acesso aos recursos, como o FAMPE. Quanto mais planejamento houver, maiores serão as chances de sucesso do investimento realizado”, afirmou Danielle.



O pedido de utilização do FAMPE deve ser feito diretamente em bancos e cooperativas de crédito parceiras, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi e outras instituições habilitadas. No momento da solicitação do crédito empresarial, o empreendedor pode informar que deseja utilizar o fundo como garantia complementar.



A expectativa é que a palestra contribua para fortalecer a cultura do planejamento financeiro entre os empreendedores canelas-verdes, promovendo decisões mais conscientes e sustentáveis para o crescimento dos negócios locais.



Serviço

Palestra/Mês do Empreendedor: Tema: “Seu Negócio está Pronto para o Crédito?”

Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Horário: 14h às 16h

Local: Sala do Empreendedor, Subsolo “A” do Boulevard Shopping Vila Velha

Público-alvo: MEIs, micro e pequenos empresários e empreendedores em geral

Inscrição gratuita: https://forms.gle/FLuJagAPZR6Js7oA8 ou Clicando Aqui.