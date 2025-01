Sucesso de público e de crítica, “Kasa Branca” estreia nesta quinta (30) nos cinemas

today29 de janeiro de 2025 remove_red_eye90

Com direção de Luciano Vidigal, KASA BRANCA é o primeiro filme a estrear com selo Sessão Vitrine Petrobras em 2025

Sucesso de público e crítica por onde é exibido, KASA BRANCA, de Luciano Vidigal, é o primeiro filme de 2025 a estrear com o selo da Sessão Vitrine Petrobras. O filme chega aos cinemas nesta quinta-feira (30/01) nas seguintes praças: Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Londrina, Maceió, Manaus, Palmas, Poços de Caldas, Porto Alegre, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

Distribuído pela Vitrine Filmes, o longa conta com a produção da Sobretudo Produção, TvZero, Tacacá Filmes, Cavideo e Dualto, em coprodução com a Globo Filmes, Telecine, Canal Brasil e Prefeitura do Rio, por meio da Riofilme.

KASA BRANCA ganhou os prêmios de Melhor Direção no Festival do Rio – Luciano foi o primeiro diretor negro premiado na competição principal de longa de ficção do festival carioca – onde também foi prêmiado como de Melhor ator Coadjuvante, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora, teve sua estreia Internacional no Festival de Torino na Itália e integrou a programação da 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Esteve no 17° Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul e no Festival Janela do Recife, onde recebeu mais um prêmio: “Prêmio João Carlos Sampaio para Filmes Finissímos que Celebram a Vida”. Nesse mês, o longa marcou presença na Mostra de Cinema de Gostoso, Fest Aruanda, Festival de Brasília e na Mostra de Petrópolis. Além disso, em novembro, KASA BRANCA foi considerado o grande vencedor da 11ª Mostra de Cinema de Gostoso, tendo vencido o Prêmio Mistika e DOT e o Prêmio do Público como melhor longa na Mostra Competitiva.

Sobre o filme

Inspirado em uma história real, KASA BRANCA acompanha Dé (Big Jaum), morador da periferia de Chatuba, que passa a viver com sua avó Dona Almerinda (Teca Pereira), diagnosticada com Alzheimer e com pouco tempo de vida. Dé, ao lado de seus dois amigos inseparáveis Adrianim (Diego Francisco) e Martins (Ramon Francisco), tenta aproveitar a convivência com a avó da melhor forma.

O elenco ainda inclui Gi Fernandes (no ar com a novela “Mania de Você” e da série “Os Outros”), que faz sua estreia em longas, além de Babu Santana, Roberta Rodrigues, Otavio Muller e Guti Fraga. Fora isso, o filme marca a estreia do rapper L7nnon e do Dj Zullu.