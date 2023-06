Super Open 2023 reúne pilotos de parapente de todo o Brasil em Alfredo Chaves

Alfredo Chaves sedia, neste fim de semana, o Campeonato Capixaba de Voo Livre. Entre esta sexta-feira (02) e o domingo (04), a rampa de Cachoeira Alta será o palco do Super Open 2023 FAI 2, competição que classifica para o Campeonato Brasileiro de parapente e reúne pilotos da modalidade de todo o Brasil, incluindo os principais nomes capixabas.

O evento é um dos mais esperados do ano por pilotos e amantes de parapente, e a etapa de 2023 contará com mais de 100 competidores que vão sobrevoar o céu alfredense nos três dias da competição em busca de uma classificação no pódio e uma vaga para o Campeonato Brasileiro de voo livre. O evento conta com o patrocínio do Governo do Estado, por meio do Edital de Eventos da Secretaria de Turismo (Setur) e da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.

As provas serão elaboradas de forma que o público presente possa acompanhar toda a corrida desde os preparativos, decolagens até o pouso dos pilotos. Além disso, o evento contará com shows, praça de alimentação, estacionamento e uma infraestrutura para o público interagir com os pilotos durante todo o dia.

Distante 5 quilômetros da sede da cidade, a rampa de voo livre de Cachoeira Alta é uma das mais famosas do Brasil e recebe pilotos de todo o mundo para campeonatos estaduais e nacionais. A rampa está localizada a apenas 80 quilômetros de Vitória via BR-101. Do alto, que forma um belo mirante, pode-se avistar de um lado, o litoral sul do Estado e do outro, as montanhas capixabas.

PROGRAMAÇÃO – Super Open 2023

Dia 01 – Quinta-feira

9h30 – Treino Oficial

18h – Validação das inscrições/Entrega do kit competidor

Dia 02 – Sexta-feira

7h30 – Café da manhã para competidores e Staff

8h – Início das subidas para Rampa

10h –Briefing de segurança

11h – Início das decolagens

15h– Início da apuração dos resultados

17h –Show Rock sunset

Dia 03 – Sábado

7h30 – Café da manhã para competidores e Staff

8h – Início das subidas para Rampa

10h –Briefing de segurança

11h – Início das decolagens

15h– Início da apuração dos resultados

17h – Show Rock Beer

Dia 04 – Domingo

7h30 – Café da manhã para competidores e Staff

8h – Início das subidas para Rampa

10h – Briefing de segurança

11h – Início das decolagens

15h – Início da apuração dos resultados

16h – Premiação