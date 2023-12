Suspeita de aplicar golpe em farmácia é detida em Presidente Kennedy

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, com apoio da Guarda Municipal, prendeu, em flagrante, na última terça-feira (28), uma mulher de 22 anos suspeita de aplicar um golpe com pagamento de pix em uma farmácia, no Centro da cidade. A suspeita teria feito outras vítimas e está sendo investigada.

Na terça-feira (28), por volta das 11h, uma drogaria, localizada no Centro de Presidente Kennedy, foi alvo de estelionato. O balconista relatou que a suspeita simulou o pagamento de um perfume no valor de R$ 99,99 por meio de uma transferência via pix, utilizando um QR Code no balcão. Após a aparente conclusão da transação, a suspeita deixou a farmácia em direção à rodoviária.

Cerca de 30 minutos depois, a suspeita retornou à farmácia e interessou-se por dois esfoliantes faciais, um chinelo e um rímel, totalizando R$ 56,98. Novamente, ela simulou o pagamento por transferência via pix, utilizando o mesmo método. Após a segunda compra, a suspeita saiu novamente em direção à rodoviária.

Posteriormente, o balconista conferiu o extrato da conta da farmácia e constatou que as transferências via pix relacionadas às compras foram simuladas e não foram efetivadas. Comprovadas por imagens do sistema de videomonitoramento e notas das compras.

Segundo as investigações, essa mesma suspeita teria feito outras vítimas. A Polícia solicita que todas as pessoas que foram vítimas de atos fraudulentos envolvendo a suspeita compareçam à Delegacia para formalizar a queixa. É de extrema importância para a investigação que as vítimas registrem o ocorrido, apresentem documentos e forneçam informações que possam contribuir para a investigação.

A equipe realizou diligências que permitiram identificar a residência da suspeita, efetuando sua prisão na região de Jaqueira, em Presidente Kennedy.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy onde foi autuada em flagrante por estelionato qualificado e encaminhada para o presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

por Olga Samara Gomes