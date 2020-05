Suspeito de feminicídio é preso por policiais civis em Piúma

A equipe da 9ª Delegacia Regional (DR) de Itapemirim prendeu, no final da tarde da última sexta-feira (22), um jovem de 24 anos suspeito de feminicídio. O corpo da vítima, uma senhora de 68 anos e ex-companheira do detido, foi encontrado em estágio avançado de decomposição dentro da residência onde ela vivia em Campo Acima, Itapemirim, na quarta-feira (20).

O suspeito foi preso por via de mandado de prisão temporária, após ser identificado por um policial civil de folga na Avenida Espírito Santo, no Centro do município de Piúma. Segundo o plantonista da 9ª DR, delegado Thiago Viana, o detido já havia sido apreendido em 2012 pelo crime análogo ao furto, em Alegre, e que foram identificados diferentes boletins de ocorrência contra ele vinculados a outros crimes tanto em Alegre quanto em Itapemirim.

De acordo com as investigações, uma faca quebrada foi encontrada no local, no entanto, não foi possível afirmar se ela foi utilizada como arma no crime, devido ao estado de decomposição avançado do corpo.

O jovem de 24 anos responde pelo crime de feminicídio e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. As investigações permanecem em andamento.

Sobre o crime

De acordo com Thiago Viana, o corpo da vítima foi encontrado após os vizinhos se queixarem de um forte odor vindo de sua residência, na última quarta-feira (20). Em depoimento, o detido afirmou que tem uma filha de 16 anos com a vítima, mas que não via a ex-companheira há sete meses.

Ao ser confrontado com o fato de que teria somente sete anos de idade na data do nascimento da suposta filha, o delegado disse que o suspeito mudou sua versão. “Ele passou a alegar que dormiu na casa da vítima no sábado (16) e que, na manhã seguinte, a vítima teria caído no chão por causa de uma overdose de droga, mas que ele saiu da casa sem chamar o socorro médico, pois ficou assustado”, informou o delegado.

Por Fernanda Pontes