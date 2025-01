Suspeitos são detidos com revólver com numeração raspada e munições em Viana

A Guarda Civil Municipal de Viana realizou, na manhã desta segunda-feira (06), a prisão de dois suspeitos com um revólver com numeração raspada durante patrulhamento preventivo em Marcílio de Noronha 2, próximo à ponte que liga os municípios de Viana e Cariacica, uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

A ação aconteceu após guarnições avistarem dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles, estava segurando uma sacola de papel e, ao perceber a aproximação das viaturas, tentou fugir, sendo rapidamente abordado. Durante a revista foi encontrado com um dos suspeitos um revólver calibre .38, com numeração raspada, além de seis munições do mesmo calibre, localizadas em seu bolso.

Um dos suspeitos alegou que a arma era de uso pessoal. A sacola de papel que estava com eles continha uma blusa preta e uma bermuda colorida e também foi apreendida.

Os indivíduos foram conduzidos à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, junto com o material apreendido.

A população pode colaborar com a segurança pública e denunciar situações suspeitas entrando em contato com a Guarda Civil Municipal de Viana por meio do telefone (27) 99738-8787.