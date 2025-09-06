Tecnologia de Reconhecimento facial localiza pessoas dadas como desaparecidas no ES

today5 de setembro de 2025 remove_red_eye17

A tecnologia de Reconhecimento Facial do Governo do Estado alcançou os primeiros resultados positivos na localização de pessoas dadas como desaparecidas no Espírito Santo. Dois homens, de 42 e 43 anos, que eram procurados por suas famílias, foram reconhecidos e localizados por meio do sistema. Os dois matchs ocorreram no dia 22 de agosto.

Ambos tiveram suas informações e fotos inseridas na base de dados do Sistema de Reconhecimento Facial após o registro do Boletim de Ocorrência comunicando seus respectivos desaparecimentos. O homem de 42 anos foi identificado pelas câmeras de um ônibus do Sistema Transcol e o homem de 43 anos foi reconhecido pelo sistema ao passar por um dos Terminais Rodoviários da Grande Vitória.

O homem de 42 anos foi dado como desaparecido em dezembro de 2024. No dia 20 daquele mês, um irmão procurou a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) para registrar um Boletim de Ocorrência informando que não tinha notícias e nem conseguia manter contato com o familiar. Apesar das buscas e diligências da equipe da DEPD, além da divulgação da foto do homem por meio dos canais oficiais, seu paradeiro permaneceu desconhecido até ele ser identificado pela câmera de um ônibus com recurso de Reconhecimento Facial.

Já o homem de 43 anos deixou de dar notícias à família no dia 10 de agosto deste ano, quando saiu de casa, em Vitória, e não voltou, nem compareceu mais ao trabalho. O familiar que registrou o Boletim de Desaparecimento relatou que não conseguia contato por telefone, nem por mensagens, e não sabia o que poderia ter acontecido. A busca por informações terminou 12 dias depois, quando ele foi reconhecido pelo sistema ao passar por um dos terminais do Sistema Transcol.

“É mais um avanço importante na aplicação das tecnologias da Segurança Pública em prol dos capixabas. Demos respostas a duas famílias que ansiavam por notícias de seus entes, encerramos a angústia dessas pessoas e concluídos dois Inquéritos Policiais. Estes são apenas os primeiros de muitos casos de desaparecimento que vamos solucionar com o uso da tecnologia, que é um investimento do Governo do Estado no escopo do Programa Estado Presente em Defesa da Vida”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

O titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegado Luiz Gustavo Ximenes, destacou que todo recurso que auxilie na elucidação de desaparecimentos é bem-vindo. “Todo registro de desaparecimento significa uma família angustiada, em buscas de respostas. Ter a tecnologia como aliada neste trabalho representa um salto significativo na capacidade de resposta, não só da nossa delegacia, mas de todo o Sistema de Segurança Pública”, afirmou.

Reconhecimento Facial

As câmeras com recurso de reconhecimento facial estão espalhadas pela Região Metropolitana de Vitória, em locais e prédios públicos, além de estarem presentes nos dez terminais do Sistema Transcol e em 500 ônibus da frota. O recurso utiliza inteligência artificial para fazer a leitura de rostos e comparar as imagens com informações contidas em bancos de dados da Segurança Pública, permitindo identificar indivíduos com mandados de prisão em aberto e pessoas cadastradas como desaparecidas.

O Projeto-Piloto do Reconhecimento Facial foi lançado em setembro de 2024 e, em novembro, começou a operar plenamente em prédios públicos e lugares de grande circulação. Em junho de 2025 foi ampliado, alcançando câmeras no interior de ônibus do Sistema Transcol e, em setembro, passou a funcionar também por meio das câmeras dos Totens de Segurança do Estado.

Desde o início de sua operação, o sistema possibilitou a captura de 374 criminosos procurados pela Justiça, tanto do Espírito Santo quanto de outros Estados. As prisões referem-se, principalmente, a acusados pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, homicídio e estupro.