Tecnologia identifica anomalias em tempo real e reduz perdas na cadeia produtiva da Samarco

today23 de junho de 2025 remove_red_eye116

A Samarco investe no aprimoramento de controles para minimizar perdas na cadeia produtiva do minério com adoção de tecnologia capaz de identificar, em tempo real, desvios e anomalias nos processos, antecipando-se aos problemas. A iniciativa, que começou a ser utilizada há cerca de três meses, consiste na implementação das funcionalidades necessárias para a gestão de parâmetros de qualidade, monitorados pelo Centro de Operações Integradas (COI) da empresa. Ao detectarem qualquer alteração nos parâmetros críticos, os mecanismos rapidamente acionam alertas automáticos para as equipes operacionais.

Cerca de 40 parâmetros passaram a ser monitorados automaticamente nos concentradores 2 e 3, mineroduto 3 e usinas de pelotização 3 e 4, com regras definidas e notificações integradas. Como resultados, a média mensal de desvios relacionados ao ferro alcançou uma redução de quase 50%.

A ação preventiva evita que pequenos desvios evoluam para falhas, comprometendo a qualidade e o ritmo da produção.

“Essa queda trouxe ganhos operacionais significativos, tanto em termos de economia, quanto de estabilidade nos processos. Com menos desvios, reduzem-se também as anomalias, contribuindo para a manutenção da qualidade, performance e estabilidade operacional. A gestão de eventos de qualidade demonstra como o uso estratégico da tecnologia, aliado à atuação preventiva das equipes, pode transformar dados em valor, promovendo mais controle, produtividade e sustentabilidade nos processos industriais”, avalia a coordenadora do Centro de Operações Integradas, Ludmila Beghini.

As próximas fases preveem a expansão do monitoramento para parâmetros ambientais, hídricos e atmosféricos, bem como para parâmetros referentes a ativos operacionais.

foto arquivo Samarco