Temporada de Jubartes no extremo sul da Bahia: o espetáculo da natureza começou

today10 de julho de 2025 remove_red_eye54

A natureza já começou a dar seu show no litoral do Extremo Sul da Bahia e as primeiras baleias-jubarte foram avistadas no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, marcando o início da tão esperada temporada de observação da espécie. Entre os meses de junho e outubro, o trecho entre Prado, Cumuruxatiba e Corumbau se transforma em um dos melhores lugares do Brasil para acompanhar de perto o espetáculo oferecido por esses gigantes dos mares que chegam ao Brasil para acasalar e terem seus filhotes.

O turismo de observação de baleias, conhecido como whale watching, cresce a cada ano, impulsionado pelo aumento da população de jubartes e pelo interesse crescente no turismo de natureza. Esses impressionantes mamíferos percorrem mais de 4 mil quilômetros, desde as águas geladas da Antártica até o litoral baiano, em busca de águas calmas e quentes.

Nesse cenário privilegiado, Prado, Cumuru e Corumbau oferecem paisagens deslumbrantes, águas tranquilas e estrutura cada vez mais preparada para receber visitantes. Passeios de barco com guias especializados saem diariamente durante a temporada, proporcionando uma experiência segura, educativa e inesquecível. Durante o trajeto, é comum ver saltos, batidas de nadadeira e até mães com filhotes recém-nascidos.

A observação, além de emocionante, é uma forma de turismo sustentável que contribui com a conservação da espécie. Uma chance de ver de perto animais que podem atingir até 16 metros de comprimento e pesar cerca de 40 toneladas, em apresentações naturais com saltos, batidas de cauda e cantos que ecoam pelo mar.