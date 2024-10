Terceira etapa do Estadual de Bodyboarding acontece final de semana em Vila Velha

today16 de outubro de 2024 remove_red_eye83

Neste final de semana, nos dias 19 e 20 de outubro, a Praia de Itaparica, em Vila Velha, será palco da terceira etapa do Circuito Estadual de Bodyboarding. O local escolhido para etapa é reconhecido por suas excelentes ondas, tanto para competições quanto para entusiastas do esporte.



A disputa, que reúne atletas de várias categorias, contará com a participação de bodyboarders assistidos pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport). São eles: Maíra Viana, Maylla Venturin, Luna Hardman, Bianca Simões, Gabriel Castelan e Lucas Nogueira.

Na categoria Profissional Feminina, Maíra Viana, atual campeã mundial e tricampeã estadual; Maylla Venturin, recentemente medalhista de ouro no Pan-americano e heptacampeã estadual; Luna Hardman, bicampeã mundial na categoria júnior, e Bianca Simões, tetracampeã estadual, prometem um confronto de alto nível.

No Profissional Masculino, Gabriel Castelan chega à etapa liderando o ranking, após uma vitória e um segundo lugar, totalizando 1.860 pontos. Seu principal adversário é Lucas Nogueira, que carrega o título de dez vezes Campeão Estadual e está em segundo lugar. Também competem na categoria Léo Costa e Lúcio Santana, elevando ainda mais a expectativa para o público.

Na Open Feminino, Marylene Berundio, vencedora da segunda etapa do Circuito que ocorreu em Guarapari, disputa contra a filha Maria Alice, Elisângela Fragoso e Luiza Majevski.



Ao todo, as disputas do circuito serão nas seguintes categorias: Profissional Masculino e Feminino, Open Masculino e Feminino, Master e Legend Masculino, Sub-16 e Sub-18 Masculino e Iniciante. A quarta e última etapa do Circuito Estadual de Bodyboarding está prevista para acontecer entre os dias 14 e 15 de dezembro, na Barra do Jucu, em Vila Velha.

Ranking:

Pro Open Masculino

1 – Gabriel Castelan

2 – Lucas Nogueira

3 – Léo Costa

4 – Lúcio Santana



Pro Open Feminino

1 – Maylla Venturin

2 – Maíra Viana

3 – Luna Hardman

4 – Bianca Simões



Open Masculino

1 – João Paulo

2 – Morony Chaves

3 – Matheus Rodrigues

4 – Angelo Farich



Open Feminino

1 – Marilene Berundio

2 – Luiza Majevski

3 – Elisângela Fragoso

3 – Camila Berilli



Sub 18 Masculino

1 – Miguel Bedran

2 – Daniel Turial

3 – Lucas Fernandes

4 – Nicollas Raich



Sub 16 Masculino

1 – Gabriel Ramalhete

2 – Giliardson Costa

3 – Daniel Turial

4 – Nicollas Raich

Iniciante Masculino

1 – Matheus Rodrigues

1 – Everton Ferreira

2 – Lucas Schwartz

2 – Iago Meira

Master Masculino

1 – Dudu Bactéria

2 – Leonardo Moreira

3 – Elwes Vieira

3 – Gleicione Costa

Legend Masculino

1 – Elwes Vieira

2 – Marcelo Miranda

3 – Charles Nunes

4 – Elvis Queiroz