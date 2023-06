Thaeme e seu parceiro de dupla Thiago se jogam no piseiro na inédita ‘Seu Grande Amor’

A faixa está disponível em todas as plataformas de música a partir desta sexta, 02 de junho

Os dias andam sendo bem atribulados para a cantora Thaeme. Nesta semana, sua filha Liz, de 4 anos, foi diagnosticada com pneumonia, ficou internada por um curto período, mas continua com a tratamento em casa. Dias antes, seu marido e empresário da dupla Fábio Elias, descobriu uma arritmia cardíaca e teve que passar recentemente por um procedimento cirúrgico no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele segue em observação e se recuperando. É no meio desse furacão na vida pessoal da cantora, que a dupla Thaeme e Thiago divulga o novo trabalho.

Quem nunca terminou um relacionamento e ficou sofrendo depois? É esse o mote de ‘Seu Grande Amor’, nova faixa da dupla Thaeme e Thiago. O lançamento está disponível, em todas as plataformas de streaming e no YouTube, a partir desta sexta-feira, dia 02 de junho.

“Quando decidimos concretizar esse projeto que estamos trabalhando desde o início do ano, esta foi a primeira música que chegou pra gente e de cara chamou nossa atenção. É uma música romântica, mas ao mesmo tempo envolvente e que todo mundo acaba se identificando”, conta Thaeme.

Thaeme também explica que, durante toda a produção da faixa, eles se basearam nos ritmos contagiantes do Nordeste como o piseiro. Apesar de ter um papo romântico, a faixa é bem dançante.

Thiago repete a dobradinha com Felipinho na produção musical. “Nessa canção decidimos unir o romantismo da letra, que é uma história que acontece muito no cotidiano hoje em dia, com o ritmo contagiante do piseiro. Dá pra sofrer dançando!” brinca Thiago que completa: “Usamos 80% de instrumentos virtuais (digitais) na produção desta música, algo diferente e que deu muito certo com essa faixa específica”.

Thaeme e Thiago surgiram no ‘boom’ do sertanejo universitário e conseguiram marcar seu nome no mercado. Há 12 anos na estrada, a dupla de amigos, no decorrer de sua trajetória, emplacou vários hits como ‘Ai que Dó’, ‘O Que Acontece na Balada’, ‘Coração Apertado’, dentre tantos outros. Possuem milhões de visualizações nas plataformas de música. A mistura de talentos, afinidade e carisma fazem com que os artistas conquistem cada vez mais espaço no cenário musical.

Letra SEU GRANDE AMOR

Uma semana sem você

E essa cama tão vazia

Nem por isso eu vou beber

Era exatamente o que você faria

Saiu pra noitada, copo cheio

Vai curtindo aí como se não houvesse o amanhã

Cê tá bebendo

E quando a luz da revoada acender e acabar o rolê

Você vai ver, você vai ver…

Que eu fui seu grande amor

Baby você vai sofrer

Baby não tem mais o que fazer

Eu fui seu grande amor

Não vou te responder

Só indiferença pra você, eu não te amo mais

foto Maurício Antonio