Thaís Sant’Ana é a primeira mulher capixaba a completar a volta à ilha de Manhattan

today18 de agosto de 2025 remove_red_eye48

O esporte capixaba ganhou um novo capítulo histórico no último sábado (16). A ultramaratonista aquática Thaís Sant’Ana, de 33 anos, se tornou a primeira mulher do Espírito Santo – e apenas a terceira brasileira – a completar a tradicional volta à Ilha de Manhattan, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Entre as brasileiras, apenas Dailza Damas Ribeiro, em 1995, e Alessandra Lima, em 2019, haviam concluído a travessia antes dela. Já entre os capixabas, somente Marcio Junqueira havia alcançado o feito, em 2022.

O desafio não foi pequeno: foram 8 horas, 25 minutos e 2 segundos de prova para vencer os 47 quilômetros do percurso, realizado no Rio Hudson. O trajeto, em formato de circum-navegação, oferece um cenário único aos atletas, com a possibilidade de avistar ícones nova-iorquinos como o Empire State Building, o One World Trade Center e a Ponte do Brooklyn.

A nadadora atualmente reside em Campinas (SP), mas já foi contemplada em diversas edições do programa Bolsa Atleta, da Sesport. Ela fez questão de reconhecer o apoio que recebeu ao longo da carreira. “A ajuda do Governo do Estado, por meio da Sesport, com o Bolsa Atleta, é fundamental para os esportistas de alto rendimento. Graças a esse incentivo, pude competir em outros lugares e ter um acompanhamento nutricional adequado. Foi uma ajuda e tanto, com certeza”, destacou Thaís.

O feito em Nova Iorque se soma a outras grandes conquistas da carreira da capixaba. Em 2024, Thaís se tornou a primeira mulher do Espírito Santo a realizar a travessia do Canal da Mancha, na Europa, concluindo o percurso entre Inglaterra e França em 11 horas e 3 minutos. A prova é considerada uma das mais difíceis do mundo devido à temperatura da água, às correntes marítimas e às longas horas de esforço físico.

A trajetória de Thaís, iniciada ainda na infância em uma escolinha de natação na Serra, é marcada por superação e inspiração. Aos poucos, ela transformou o amor pela modalidade em carreira e hoje acumula títulos em competições nacionais e internacionais, escrevendo seu nome na história da natação capixaba.