Time de Piúma disputa Campeonato de Beach Soccer na Praia da Costa final de semana

today21 de julho de 2023 remove_red_eye105

Após a realização das etapas regionais, com municípios do Norte, Sul e Centro do Espírito Santo, a Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES) organiza a Etapa Final do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções. A competição tem início neste final de semana, com jogos aos finais de semana, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Mais uma vez, o YouTube da Federação, a FECABES TV, transmitem todos os 39 jogos do torneio que conta com oito equipes masculinas, oito femininas e quatro master. Para assistir presencialmente, a entrada na arena, montada em frente ao Hotel Quality, é gratuita.

ESTREIA

Os jogos começam no sábado (22), a partir das 08h da manhã. As vice-campeãs Vitória enfrentam Vila Velha, em partida que reprisa a final de 2021. Na sequência, os atuais campeões canela-verdes entram em quadra contra Piúma.

Confira a tabela completa deste final de semana:

MASTER

Sucesso em sua estreia, o Campeonato Estadual Banestes Master conta com quatro equipes formadas por atletas com mais de 40 anos. Em 2022, Vila Velha venceu, além do Masculino Adulto, a competição senior. E esse ano, a equipe continua com a base do elenco campeão do 22º Campeonato Estadual Banestes.

FORMATO

Separados em dois grupos de quatro seleções, as equipes adulto masculino e feminino precisam ficar nas duas primeiras colocações do grupo para se classificar à semifinal, em que o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B e o primeiro da chave B enfrenta o segundo da chave A. Além da final, a competição conta com a decisão de 3º e 4º lugar.

No Master, todas as quatro seleções se enfrentam e as duas primeiras fazem a final. Confira como ficou o chaveamento da competição:

fotos Laila Pecorari / FECABES