Tom & Jerry: nova unidade escolar sendo finalizada em Iriri, Anchieta

today29 de setembro de 2020 remove_red_eye29

As obras do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Tom e Jerry, em Iriri, no litoral de Anchieta, estão em ritmo de finalização com os últimos reparos. A nova unidade educacional vai proporcionar mais segurança e comodidade para atender cerca de 240 alunos.

A obra, que vem sendo executada pela empresa AL Construções Eireli, tem dois pavimentos com investimento do governo estadual, por meio de um convênio celebrado com a Prefeitura de Anchieta na ordem de R$ 2.192.158,03. A escola atual funciona em um prédio alugado.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação, o objetivo da nova unidade escolar é atender um total de 240 crianças de 0 a 5 anos, em tempo parcial e integral. A unidade será composta por salas amplas, refeitório, área de recreação, entre outros espaços.