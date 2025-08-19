TRE mantém mandato da vereadora Tainá Coutinho em Guarapari

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu, no dia 18 de agosto de 2025, rejeitar o pedido de recurso que buscava a cassação do mandato da vereadora Tainá Coutinho (PRD).

A decisão encerra um processo que questionava a regularidade da cota de gênero utilizada pelo partido nas eleições de 2024.

A ação, movida por um ex-vereador não reeleito, apontava suposta irregularidade de outra candidata da legenda, o que poderia impactar toda a chapa e, consequentemente, os mandatos de Tainá Coutinho e Félix Juliatti.

No entanto, por maioria dos votos, o Tribunal entendeu que não houve elementos suficientes para configurar fraude ou má-fé, garantindo a legitimidade do resultado das urnas.

Para Tainá, a decisão fortalece a democracia e reafirma a importância de respeitar a vontade popular: “Sempre confiamos na Justiça e na legitimidade do nosso trabalho. Essa vitória não é apenas minha, mas da população de Guarapari que me confiou a missão de representá-la. Agora seguimos ainda mais firmes e focados em entregar resultados concretos para a cidade. ”

O mandato de Tainá Coutinho segue firme

Desde o início de sua atuação, em janeiro de 2025, Tainá Coutinho tem se destacado pelo perfil técnico, transparente e participativo, com bandeiras voltadas para educação, esporte, juventude e fortalecimento do legislativo como instituição de proximidade.

Entre suas iniciativas, destacam-se:

– O projeto TaiNá Rua, gabinete itinerante que leva a vereadora diretamente aos bairros para ouvir as demandas da população;

– Mais de 100 ofícios e indicações protocolados em seis meses de mandato;

– A aprovação do primeiro projeto de lei de sua autoria, voltado para incentivar a prática esportiva em Guarapari;

– A construção do Manual do Cidadão, guia inédito que reunirá informações sobre serviços públicos e acesso à cidadania.

Com o processo agora superado, Tainá reafirma seu compromisso com um mandato de resultados e de diálogo aberto: “Não vamos perder tempo com disputas políticas que não levam a nada. O foco é cuidar das pessoas, propor soluções e trabalhar para que Guarapari avance. Essa é a minha prioridade. ”