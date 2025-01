Turismo no Réveillon: Espírito Santo atrai visitantes nacionais e internacionais

Uma pesquisa realizada pela Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, revelou o perfil dos turistas que escolheram o Espírito Santo para comemorar o Réveillon 2024/2025. O levantamento foi realizado em nove municípios estratégicos – Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra, Anchieta, Marataízes, Itapemirim, Conceição da Barra e Domingos Martins – e apontou um panorama diversificado de visitantes nacionais e internacionais.

Com base em 1.177 entrevistas, o estudo mostrou que o gasto médio diário dos turistas foi de R$ 194,35, com despesas relacionadas a hospedagem, alimentação, transporte e entretenimento. O tempo médio de permanência foi de oito dias, indicando que muitos aproveitaram o período para explorar os atrativos capixabas.

Origem dos visitantes

Entre os turistas brasileiros, 47,3% eram do Espírito Santo, seguido por 29,6% de Minas Gerais, 10,3% do Rio de Janeiro, 4,4% de São Paulo e 2,2% da Bahia. O levantamento também revelou a presença de visitantes de todos os estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, além do Distrito Federal. Visitantes de estados do Norte e Nordeste, como Pará, Tocantins, Pernambuco e Ceará, também curtiram a virada de ano em terras capixabas.

Entre os estrangeiros, o Espírito Santo recebeu turistas de países como Chile, Colômbia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Portugal, reforçando o potencial do Estado como destino internacional.

Escolha da hospedagem

Os dados da pesquisa indicaram uma diversidade de preferências em relação à hospedagem:

– 32,9% ficaram em casas de parentes ou amigos;

– 25,7% optaram por imóveis alugados, incluindo plataformas como Airbnb;

– 22,2% escolheram hotéis ou pousadas;

– 15,5% se hospedaram em propriedades próprias.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a relevância do levantamento para o planejamento e a promoção turística. “Os resultados desta pesquisa refletem a força do Espírito Santo como um destino atrativo e versátil, capaz de receber turistas de todas as regiões do Brasil e do exterior. Esses dados são fundamentais para ajustarmos nossas estratégias, promovermos uma experiência ainda mais completa e incentivarmos o crescimento sustentável do turismo em nosso estado”, afirmou Lemos.

O relatório completo, com dados detalhados por município e uma análise mais profunda do perfil dos turistas, será divulgado nas próximas semanas pelo Observatório do Turismo.