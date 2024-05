Tyago Hoffmann propõe aparelhos de reconhecimento facial nos ônibus do Transcol

today8 de maio de 2024 remove_red_eye110

Durante sessão ordinária desta quarta-feira (08), o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) protocolou indicação ao Governo do Estado, à Secretaria de Segurança e à Secretaria de Mobilidade Urbana, para que sejam instalados aparelhos de reconhecimento facial nos ônibus do Sistema Transcol, conectados ao Programa Cerco Inteligente da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP).

Na justificativa do projeto, Hoffmann alega que o objetivo é garantir mais eficiência no combate a crimes e aumentar a segurança pública na região metropolitana, não só aos usuários do Sistema Transcol, mas a toda população.

De acordo com o parlamentar, se trata de uma estratégia para controlar a criminalidade, tendo em vista que muitos presos deixam a prisão durante saídas autorizadas pela justiça, não retornam e, muitas vezes, voltam para a vida do crime.

Além disso, também pretende evitar que criminosos utilizem o Transcol para cometer crimes em outras localidades.

“A indicação é para que nós tenhamos mais uma medida eficiente de segurança pública, porque uma vez que esses aparelhos estejam ligados ao Cerco Inteligente de Segurança, que tem inteligência artificial, reconhece o rosto e joga esse rosto dentro de um banco de imagens, de pessoas foragidas, por exemplo, nós vamos ter mais segurança dentro dos ônibus Transcol, podemos encontrar pessoas desaparecidas, evitar que crimes sejam cometidos e impedir que esses bandidos também entrem no ônibus para cometer algum tipo de crime”.