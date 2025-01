Tyago Hoffmann se reúne com Ethel Maciel para combater aumento das arboviroses

O Secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, realizou nesta segunda-feira (13) um encontro com a Secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, para tratar do crescente aumento das arboviroses — doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika, chikungunya e oropouche.

Durante a reunião, Hoffmann destacou a importância da parceria entre o Governo do Espírito Santo e o Ministério da Saúde para desenvolver estratégias conjuntas no enfrentamento das arboviroses. “A prevenção e o combate a essas doenças são uma prioridade para o nosso Estado. Com o apoio do Ministério da Saúde, vamos implementar ações mais efetivas para proteger a saúde da nossa população”, afirmou o Secretário.

Entre as ações discutidas, o foco principal será o enfrentamento ao vírus oropouche, que tem preocupado autoridades de saúde pelo seu potencial de disseminação e impacto na saúde pública. Ethel ressaltou a importância de medidas de controle, como campanhas de conscientização, ampliação de vigilância epidemiológica e incentivo ao saneamento básico.

“Estamos unindo forças para enfrentar o aumento das arboviroses com firmeza e determinação. Essa parceria é essencial para que possamos levar soluções rápidas e eficazes às comunidades mais vulneráveis”, destacou Ethel Maciel.

Ainda segundo o Secretário Tyago Hoffmann, as ações para combate às arboviroses no Espírito Santo são uma determinação do Governador Renato Casagrande, “Nosso compromisso é com a saúde e o bem-estar dos capixabas. Trabalhando juntos, vamos vencer esse desafio e proteger ainda mais a nossa população”.

Com essa iniciativa, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a saúde pública e se coloca na linha de frente para enfrentar as demandas urgentes no combate às arboviroses.