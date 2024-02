Última semana de fevereiro começa com 176 vagas de emprego no Sine de Vila Velha

Depois do sucesso do Feirão do Emprego, realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro, no Terminal de Itaparica, o Sine de Vila Velha – órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Vila Velha – começa a última semana deste mês de fevereiro com um total de 176 vagas de emprego em oferta no mercado formal de trabalho da cidade.

Há oportunidades para diversas funções, nas mais variadas áreas de atuação profissional. Os interessados em aproveitar as vagas devem comparecer ao Sine para fazer o cadastro e garantir encaminhamento para as entrevistas de emprego. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, no período das 8 às 17 horas, na Vila do Empreendedor, situada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping.

As vagas desta semana se destinam principalmente às seguintes funções/profissões:

Analista contábil

Assistente de cobrança

Atendente de lanchonete

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de linha de produção

Balconista

Chefe de serviço de limpeza

Conferente de logística

Consultor de vendas

Costureira em geral

Greidista

Lanterneiro (reparação) de automóveis

Mecânico de automóveis

Mecânico de manutenção de automóveis e motocicletas

Mecânico de motores diesel

Operador de caixa

Operador de empilhadeira

Recepcionista atendente

Recepcionista em geral

Técnico em edificações

Técnico em fibras ópticas

Vendedor interno

Líder em geração de empregos no Estado

Em Vila Velha, as políticas públicas de atenção ao trabalhador estão apresentando resultados cada vez melhores. Na atual administração, o município – que em 2021 e 2022 registrou as maiores taxas de crescimento entre as cidades da Região Metropolitana – também ficou no topo do ranking de geração de empregos na Grande Vitória nos últimos dois anos.