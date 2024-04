Unidades escolares sustentáveis em construção em Anchieta

today2 de abril de 2024 remove_red_eye94

As duas unidades vem sendo construídas no bairro Anchieta, próximo à Vila Olímpica. Os investimentos têm apoio do governo do Estado

Anchieta irá ganhar duas novas unidades escolares, uma creche e a sede da escola municipal Irmã Terezinha Godoy de Almeida. As duas unidades foram projetadas para produzir e utilizar energia solar, reaproveitar a água da chuva e realizar tratamento de esgoto com biodigestores.

As obras avançam para a construção da escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida. A previsão é que a unidade seja entregue em agosto deste ano. A área total é de 2.652.98m2, incluindo dois pavimentos, quadra poliesportiva coberta com arquibancada e auditório com capacidade para 143 pessoas. A empresa responsável pela obra será a SP Engenharia LTDA. O valor total da obra é de R$ 9.812.630,89.

Perspectiva da escola municipal.

A escola, que hoje funciona no Centro Cultural Anchieta, ganhará sua tão sonhada sede própria. A nova unidade irá atender cerca de 840 alunos do 1º ao 9º ano.

Projeção gráfica da creche municipal.

“O sonho já está se concretizando. Essa importante demanda tem apoio do Estado. A escola necessita de um espaço próprio e condizente para atender seus alunos e professores”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Já a nova creche tem área total de 1.379m2 e contará com 10 salas com berçários, refeitório, pátio coberto, brinquedoteca, playground, cozinha e lavanderia para atender 150 crianças em regime de tempo integral.

O investimento é de R$ 4.410.031,02. A empresa executora é a Benevides Construções, que tem previsão de entregar a obra no final deste ano ou início do próximo.