Unidades Móveis para Atendimento ao Cliente da Cesan vai percorrer municípios

today7 de setembro de 2023 remove_red_eye213

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) deu início a uma nova fase de atendimento ao cliente com a atuação de duas unidades móveis, um marco que visa aprimorar e expandir os serviços prestados à população em todo o estado do Espírito Santo. As unidades móveis foram lançadas durante a Feira dos Municípios 2023, que ocorreu no último fim de semana, na Serra. Nesta semana, as unidades operam em Barramares, em Vila Velha, e na Enseada do Suá, Vitória.

As unidades móveis da Cesan são veículos especialmente adaptados para oferecer um atendimento mais ágil e eficiente aos cidadãos capixabas. A iniciativa marca um compromisso da Companhia em melhorar a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saneamento para todos os seus clientes.

A iniciativa vai atuar tanto em ações iniciadas pela própria empresa, quanto nas demandas das comunidades locais. Isso significa que as unidades móveis estarão disponíveis para atender às necessidades de saneamento em diferentes áreas do Estado.

“A introdução dessas unidades é um passo significativo na direção de tornar os serviços da Cesan ainda mais acessíveis e convenientes para todos os capixabas. Agora, a empresa estará ainda mais próxima da população, garantindo que as questões de saneamento sejam resolvidas de maneira rápida e eficaz”, afirmou Munir Abud, presidente da Cesan.

As duas unidades foram projetadas para atenderem a todas as demandas de serviços que normalmente são disponibilizadas nas agências fixas da empresa. Isso inclui, entre outros serviços:

– Emissão de 2ª Via de contas: os clientes agora poderão obter a segunda via de suas contas de água e esgoto diretamente nas unidades móveis da Companhia.

– Negociação de dívidas: para maior comodidade, a negociação de dívidas e acordos de pagamento também estará disponível nas unidades móveis.

– Solicitação de serviços: os clientes podem fazer solicitações de serviços, como consertos, ligação de água, e muito mais, sem a necessidade de deslocamento até uma agência fixa.

– Educação sobre saneamento: além dos serviços práticos, as unidades móveis também oferecerão informações sobre práticas de saneamento e economia de água.

A programação das Unidades para a próxima semana será divulgada em breve pelo site www.cesan.com.br.