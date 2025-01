Uso da Inteligência Artificial aumenta a eficiência no Governo do Estado

today13 de janeiro de 2025 remove_red_eye26

Mais eficiência e transparência da máquina pública, em benefício da população. É o que o Governo do Espírito Santo vem conquistando com ações de transformação digital. Nesta segunda-feira (13), resultados do uso de Inteligência Artificial (IA) na Administração Estadual foram apresentados a gestores e técnicos de secretarias e órgãos, no Palácio Anchieta.

O governador do Estado, Renato Casagrande, fez a abertura do evento. “Realizamos uma grande reunião com toda equipe do Governo do Estado sobre inteligência artificial e como melhorar a máquina pública usando a tecnologia. É isso que estamos fazendo em diversas áreas como segurança pública, saúde, justiça, na área fazendária. Todas as áreas do Governo já adotaram novos sistemas usando a inovação para que possamos fazer a transformação digital para melhorarmos a prestação dos serviços e a vida de quem busca os serviços públicos”, afirmou.

Durante o workshop, organizado pela Subsecretaria de Transformação Digital da Secretaria do Governo (SEG), foram apresentados os resultados mais relevantes de 11 secretarias de Estado e órgãos.

“Temos mais de 90 robôs de IA em 11 secretarias e órgãos e cada um deles escolheu uma ou duas ações de maior expressão”, explicou o subsecretário de Estado de Transformação Digital, Victor Murad. Segundo a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, compete à SEG coordenar todos os projetos ligados à inovação e tecnologia do Governo Estadual, dando diretrizes dentro de uma visão holística, do ponto de vista corporativo.

“Desenvolvemos ambiente com capacidade de coletar grandes volumes de dados públicos e privados em sistemas, arquivos e bancos de dados para cruzá-los e obter importantes respostas de gestão, alcançando excelência no atendimento aos anseios da sociedade. Assim, é possível encontrar respostas antes impossíveis, na antiga forma de gestão de dados”, pontuou Murad.

Ainda segundo o subsecretário, a automação de processos com uso de IA gera ganhos em tempo de execução e custo de pessoal, melhora o atendimento ao cidadão com a disponibilização de serviços pela Internet ou com uso de aplicativos e permite decisões rápidas, fundamentadas e eficazes, gerando benefícios que vão muito além de economia e eficiência, resultando em qualidade de vida da população.

Entre os exemplos de ações apresentados durante o workshop “Inteligência Artificial – Melhoria da Melhoria da Máquina Pública” estavam os da Sefaz, que realiza cruzamentos de dados de notas fiscais, de venda de produtos, consumidores, fornecedores e veículos transportadores que cruzam o Estado; e um painel em tempo real da arrecadação do Estado, algo que antes da IA demandava até 30 dias.



“A Sefaz tem implementado projetos de IA, como projeção de receitas e monitoramento de fraudes, com responsabilidade e governança rigorosa. Devido ao sigilo fiscal, comercial e bancário dos dados, a evolução da IA exige cautela extra, já que ferramentas de aprendizado dificultam a remoção de dados. Com acompanhamento da Getec, a Sefaz busca equilibrar inovação tecnológica e segurança, selecionando arquiteturas que garantam confiança institucional e mantendo sua posição de destaque no setor público”, afirmou o secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa.

A Polícia Civil mostrou o trabalho de cruzamento de dados de variadas fontes de criminosos, como área onde os indivíduos atuam, onde residem, ligações com facções etc., resultando em eficiência e precisão no trabalho de busca e apreensão. O Departamento Estadual de Transito do Espírito Santo (Detran|ES), por sua vez, também com cruzamento de dados, consegue monitorar toda a frota de veículos (condições de conservação, multas, etc.) e status da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de condutores.

O trabalho da Secretaria da Saúde (Sesa) é favorecido pelo uso de IA no atendimento a mandados judiciais ligados à aquisição de medicamentos, além de regulação de exames e cirurgias. Outra ação apresentada durante o workshop foi a da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que usa a tecnologia, entre outros trabalhos, para garantir o cruzamento de dados entre as forças de Segurança para identificação de criminosos com mais velocidade e precisão.

Destaca-se ainda o Cerco Integrado e Inteligente, que utiliza de IA para controlar mais de 1.650 câmeras espalhadas pelas rodovias estaduais, municipais e federais em convênios com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“O Governo do Estado definiu a transformação digital como uma ação estratégica. Por isso, somos considerados referência nacional no uso da inteligência artificial na administração pública”, frisou a secretária Emanuela Pedroso.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES