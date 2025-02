Vacina contra dengue disponível nas unidades de saúde de Anchieta

today24 de fevereiro de 2025 remove_red_eye72

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta informa que a vacina contra a dengue está disponível para a população nas Unidades de Saúde do município.

A vacina é destinada a pessoas entre 10 e 14 anos e sua aplicação ocorre nas unidades de saúde, conforme cronograma de funcionamento em cada comunidade.

Segundo o enfermeiro do núcleo de imunização de Anchieta, Marcelo Daré, a cobertura vacinal, ou seja, o número de doses aplicadas no público-alvo apto, ainda precisa melhorar. “A primeira dose da vacina foi aplicada em 1369 pessoas, o que corresponde de 73% de cobertura. Na segunda dose, somente 493 crianças e adolescentes foram imunizados. Anchieta tem disponíveis ambas as doses para todo o público que pode ser imunizado”, explica.

“A vacina é uma ação fundamental para proteger a população contra os agravos que a dengue pode causar. A vacina contra a dengue tem uma eficácia comprovada na prevenção da doença. Por isso, é primordial que os pais e responsáveis procurem as Unidades de Saúde para proteger crianças e adolescentes. São duas doses, aplicadas em um intervalo de 90 dias. Vale ressaltar que a vacina pode diminuir em até 81% a probabilidade de uma pessoa contrair a doença”, reforça Marcelo Daré.

É importante que os moradores fiquem atentos às orientações e busquem o serviço de saúde com documentos pessoais para realizar a vacinação. A vacina contra a dengue é uma das medidas complementares ao controle da doença, que também deve ser aliado à eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Serviço

Vacina contra a Dengue

Onde: Unidades de Saúde de Anchieta

Quem pode tomar: pessoas entre 10 a 14 anos

Horário: durante o horário de funcionamento das unidades de saúde

Informações: (28) 99274-0257 – Núcleo de Imunização

Horário de Funcionamento da Vacinação nas Unidades

ESF 1: segunda a quinta: 7h30 às 11h20 / 12h20 às 15h30

Sexta: 13h às 15h

ESF 2: segunda a quinta: 7h30 às 11h / 13h às 15h

Sexta: vacinação para acamados

ESF 3: segunda a sexta: 7h30 às 11h / 12h30 às 15h

Ubu: segunda a sexta: 7h30 às 11h / 13h às 15h



Mãe-Bá: segunda, quarta, quinta e sexta: 8 às 11h / 12h às 15h

Terça: 9h30h às 11h / 12h às 15h

Jabaquara: segunda, quarta e sexta: 7h30 às 12h / 13h às 15h

Duas Barras, Limeira e Simpatia: uma vez por mês, vacinação itinerante



Goembê: segunda: 8h às 11h / 13h às 14h20

Recanto do Sol: terça e quarta: 7h30 às 11 h/ 13h às 15h

Toda 2ª e 4ª Sexta-feira do mês: 7h30 às 11h / 13h às 15h

Belo Horizonte: quinta: 8h às 11h / 13h às 14h20

Chapada do A: sexta: toda 1ª e 3ª sexta do mês: 8h às 11h

Alto Pongal: quarta: 13h às 15h30 / quinta: 7h30 às 15h30 / sexta: 7h30 às 14h

Iriri: segunda a quinta: 7h30 às 11h / 12h30 às 15h

Sexta: 7h30 às 10h