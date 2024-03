Vagas abertas para trabalhar em dois CRJs da Grande Vitória

today1 de março de 2024 remove_red_eye29

Os Centros de Referência da Juventude (CRJs) de São Torquato, em Vila Velha, e de São Pedro, em Vitória, estão contratando Educador Social, Articulador Social e Terapeuta Ocupacional. Os editais com todas as informações da seleção estão publicados aqui https://juventudes.es.gov.br/editais

No CRJ São Torquato há oportunidade para Educador Social e para Articulador Social. São requisitos para ocupar a vaga ter entre 18 e 29 anos, morar no território do CRJ, ter Ensino Médio completo e preferencialmente participar de coletivos juvenis e/ou movimentos de juventudes. Os interessados devem encaminhar currículo para o email [email protected], descrevendo a função de interesse no assunto do e-mail até o próximo dia 05 de março.

No CRJ São Pedro, em Vitória, a vaga é para Terapeuta Ocupacional. São pré-requisitos para desempenhar a função ser Graduado(a) em Terapia Ocupacional, estar inscrito e ativo no referido conselho de classe, ter experiência mínima comprovada de seis meses em trabalhos com juventudes e atuação na Região da Grande São Pedro. O currículo precisa ser encaminhado para o e-mail [email protected], descrevendo a função de interesse no assunto do e-mail até o dia 25 de março.

O processo de contratação passa por duas fases: a análise de currículo e a entrevista para verificação do conhecimento prático do candidato. Os editais e todo o processo de seleção estão disponíveis no site https://juventudes.es.gov.br/editais.

Serviço:

Confira detalhes sobre as vagas oferecidas:

CRJ São Torquato – Vila Velha

Função: Educador Social

Carga horária: 40 horas semanais

Benefícios: Alimentação e Vale-transporte

Vínculo: CLT

Vagas disponíveis: 1 (uma) + Cadastro de Reserva

Salário: R$ 1.890,00 + R$ 162,00 de gratificação

Atribuições:

Executar rodas de conversa sobre direitos humanos, compondo o Circuito Formativo em Direitos Humanos, com o apoio da equipe técnica, dentro e fora do CRJ; elaborar planejamentos, relatórios e instrumentos/metodologias avaliativos das atividades; estimular a boa convivência dos/das/des jovens entre si e com colaboradores, familiares e a comunidade em geral; construir junto com as/os/es jovens regras de convivência e uso do espaço, sempre que tiver formação de novos grupos/turmas/coletivos; realizar e sistematizar registro das atividades; organizar, juntamente com os demais profissionais, as mostras semestrais e anuais; acompanhar os trabalhos do Trampo Coletivo e LABPoca, entre outras atividades inerentes ao cargo.



Requisitos: Ensino Médio completo; desejável experiência mínima comprovada de seis meses de trabalhos com juventudes.

Função: Articulador local

Carga Horária: 40 horas semanais

Benefícios: Alimentação e Vale-transporte

Vínculo: CLT

Vagas disponíveis: 1 (uma) + Cadastro de Reserva

Salário: R$ 1.458,00

Atribuições:

Realizar aproximação com as juventudes do território; identificar jovens que sejam públicos prioritários do CRJ; realizar diálogos com as/os/es jovens para apresentação dos serviços ofertados no CRJ; realizar registro de jovens em atividades de mobilizações e participações, entre outras pertinentes ao cargo.

Requisitos: Ser jovem (18 a 29 anos) morador do território do CRJ, ter Ensino Médio completo e preferencialmente participar de coletivos juvenis e/ou movimentos de juventudes.

Inscrições: até o dia 05/03/2024. Os interessados devem encaminhar currículo via o e-mail [email protected], descrevendo a função de interesse no assunto do e-mail.

CRJ São Pedro

Função: Terapeuta Ocupacional

Carga Horária: 30 horas semanais

Benefícios: Vale Alimentação e Vale-transporte

Contratação: CLT

Vagas disponíveis: 01 (uma)

Salário bruto: R$ 2.847,69

Atribuições:

Trabalhar de forma multidisciplinar com os demais profissionais que atuam no Centro de Referência das Juventudes de São Pedro, visando atendimento integral às demandas das juventudes; atender de forma individual e coletiva os jovens, a partir das demandas do território; estabelecer a diagnose, avaliação e acompanhamento do histórico ocupacional dos jovens, por meio da interpretação do desempenho ocupacional dos papéis sociais contextualizados; trabalhar com estratégias de mediação sócio-ocupacional para a emancipação social, desenvolvimento socioambiental, econômico e cultural das juventudes do território; desenvolver atividades por meio de tecnologias de comunicação, informação e de acessibilidade, além de favorecer o acesso à inclusão digital como ferramentas para as juventudes; realizar acompanhamento dos jovens para conhecimento de sua história ocupacional e participativa na comunidade em que habita a fim de desenvolver estratégias de pertencimento sociocultural e econômico, adaptações ambientais e urbanísticas, mobilidade, acessibilidade e outras tecnologias de suporte para inclusão sociocomunitária; planejar e executar atividades, conjuntamente com o restante da equipe, orientadas para a participação e facilitação no desempenho ocupacional e expressivo de jovens com deficiência, com processos de ruptura de rede, de risco, desvantagem e vulnerabilidade social nos diversos ciclos de vida; entre outras atividades inerentes ao cargo.

Formação: Graduado (a) em Terapia Ocupacional, inscrito e ativo no referido conselho de classe.

Pré-requisitos: Preferencialmente com experiência mínima comprovada de seis meses em trabalhos com juventudes e atuação na Região da Grande São Pedro.

Inscrições: até dia 25/03/2024 pelo e-mail [email protected], descrevendo a função de interesse no assunto do e-mail.