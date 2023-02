VAI COMEÇAR A FOLIA!!! Confira a programação de Itapemirim

today17 de fevereiro de 2023 remove_red_eye41

O carnaval é a maior festa popular do Brasil. Embora o município de Itapemirim venha sofrendo com quedas constantes na arrecadação, gerando grandes desafios financeiros para atendimento de todas as demandas, com objetivo de gerar fomento e atrações que tragam desenvolvimento turístico para a cidade, preparamos um carnaval modesto, garantindo aos foliões as tradicionais fanfarras tocando as marchinhas de Carnaval nas praias e nos Blocos Carnavalescos pelas ruas da sede e do litoral.

Já preparou a sua fantasia? Então confira a programação e venha aproveitar esses momentos de lazer, entretenimento com muita alegria, em Itapemirim.

17/02 – Sexta-feira

18h – Concentração na Rua Argentina Fonseca, na Vila do Itapemirim.

21h – Bloco Urubu na Chapa.

22h – Apresentação da bateria da escola de samba Império de Fátima.

18/02 – Sábado

Bloco Cadê Xoxó, com participação da bateria da escola de samba Malícia do Samba.

19h – Concentração: Rua das Palmeiras.

19/02 – Domingo

Bloco Marisco na Lama.

16h – Concentração: Vila do Itapemirim.

Bloco Vem quem Ké

17h – Concentração: Píer dos Pescadores, Itaipava.

20/02 – Segunda-feira

Bloco Camarote da Alice.

16h – Concentração: Rua Jerônimo Monteiro, Vila do Itapemirim.

Bloco Vem que Tem.

19h – Concentração: Igreja Católica, Itaoca.

21/02 – Terça-feira

Bloco Sai do Armário.

16h – Concentração na Rua das Palmeiras.

Fanfarras tocando Marchinhas de Carnaval nas praias e nos blocos.