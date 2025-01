Vai passear com seu pet na orla? Conheça as regras do município de Vila Velha

Se você gosta de levar seu pet para um passeio na orla ou em vias públicas de Vila Velha, é importante ficar atento às regras estabelecidas pela Prefeitura. Para garantir a segurança e a boa convivência em espaços públicos, foram instaladas novas placas informativas na orla das praias da Costa, Itapuã e Itaparica, além do Parque da Prainha.

As sinalizações reforçam as normas previstas na Lei Municipal 6.385/2020, que determina o uso obrigatório de coleira e focinheira para cães de médio e grande porte. A medida atende a uma solicitação do Ministério Público, que exigiu ações mais efetivas para garantir o cumprimento da legislação e a segurança da população. Uma das regras estabelece que não é permitido levar animais para a areia da praia.

Confira as principais regras:

· Cães de médio e grande porte: devem ser conduzidos por maiores de 18 anos, sempre com guia e, quando necessário, focinheira.

· Raças de guarda e combate (como Pit Bull, Rottweiler, Pastor Alemão e Akita): o acesso a espaços públicos só é permitido com guia curta e focinheira obrigatória.

· Locais proibidos para pets: não é permitido levar animais para a areia da praia e para áreas de unidades de conservação, como a recém-inaugurada via de acesso ao Parque de Jacarenema e a Ponte da Madalena.

· Espaços exclusivos para pets: a cidade conta com pet parques onde os cães podem brincar com segurança.

· Descarte correto dos dejetos: sacolas oxibiodegradáveis estão disponíveis em puxa-sacos distribuídos ao longo da orla.

· Sanções e multas: o descumprimento das regras pode gerar penalidades para o tutor do animal.



A população pode colaborar denunciando irregularidades à Ouvidoria Municipal pelo telefone 162.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, destacou a importância da ação: “Estamos investindo na segurança e na boa convivência em nossos espaços públicos. Essa iniciativa não só atende às solicitações do Ministério Público, mas também reforça o compromisso da gestão com a proteção das pessoas e o bem-estar dos animais. Nosso objetivo é conscientizar os tutores sobre suas responsabilidades para que todos possam aproveitar os espaços públicos com tranquilidade”, ressaltou.

foto Pixabay