Vai ter produção capixaba no Rio WebFest, o maior festival de webséries do mundo

today7 de novembro de 2024 remove_red_eye57

A segunda temporada da websérie Perrengue, de Abel Santana, estrelada por um elenco majoritariamente capixaba, é finalista no Rio WebFest, o maior festival de webséries do mundo, nas categorias ‘Incentivo à Produção Digital Brasileira’ e “Voto Popular”. O evento vai acontecer entre os dias 29 de novembro e 02 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Perrengue é a oitava websérie no currículo de Abel Santana e aborda assuntos como a busca instantânea pela fama, a ascensão profissional e a realização de sonhos. A produção está disponível gratuitamente no canal da Oficina de Atores Abel Santana no Youtube (www.youtube.com/@OficinadeAtoresAbelSantana ).

Abel Santana concorre ainda na categoria “Webpiloto”, onde conteúdos serão gravados durante o evento. “É uma grande alegria ter o nosso trabalho reconhecido. Essas indicações foram recebidas com muita comemoração por mim e por todo o elenco da websérie”, destaca o ator e diretor.

Criadores em destaque

Ainda no Rio WebFest, Abel Santana participa do “Painel dos Criadores”, onde vai ter a oportunidade de falar sobre as suas produções e trocar informações com criadores de conteúdo de várias partes do mundo.