Vargem Alegre celebra a tradicional festa Raiar da Liberdade no sábado (25)

today23 de maio de 2024 remove_red_eye64

A comunidade rural de Vargem Alegre, em São Vicente, Cachoeiro de Itapemirim, vem preparando a sua tradicional festa Raiar da Liberdade, que ocorrerá no próximo sábado, dia 25, a partir das 17h. Ela é considerada a mais antiga festa da cultura tradicional do Espírito Santo e acontece desde 1888, segundo a tradição oral, relembrando o dia 13 de maio, quando ocorreu a assinatura da Lei Áurea.

Todos os anos o público do Raiar pode conferir as apresentações de alguns dos grupos do patrimônio cultural do sul do Espírito Santo, como caxambu, folias de reis, charola e bate flechas de São Sebastião, boi pintadinho, capoeira, entre outras manifestações.

O grupo da comunidade é o Caxambu Alegria de Viver, hoje liderado pelos mestres Ormyr Caetano e Pedro Paulo Caetano. Além deles, também foram mestres do grupo os seus irmãos Hyldo, Canuta e Luzia, que já são falecidos.

“Sou mestra de caxambu há mais de 60 anos, e não deixamos de realizar essa comemoração todos os anos, mesmo enfrentando algumas dificuldades. É um compromisso sagrado”, afirma dona Ormyr.

Mais do que uma comemoração, o Raiar é um símbolo da resistência do povo negro. Por isso, o evento também contará com uma mesa de debates, que antecederá as apresentações.

A programação do Raiar da Liberdade é a seguinte:

16h – Abertura e mesa de debate

17h – Missa Afro, celebrada pela Equipe de Música da Pastoral Afro da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

18h30 – Apresentação dos grupos de Patrimônio Imaterial

20h – Feijoada comunitária

22h – Encerramento

Desde 2000, o Raiar da Liberdade é organizado em parceria com a Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense – tanto em Vargem Alegre quanto em Monte Alegre, onde a festa ocorreu no sábado passado.

Este ano, o Raiar é realizado com recursos públicos do Governo do Espírito Santo viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura, e conta com patrocínio da ES Gás e apoio cultural do Instituto Energisa. Além disso, também tem o apoio do Instituto Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.

“É fundamental trabalhar pela manutenção dos grupos e pelo reconhecimento dos seus mestres, para que haja uma perpetuação da sua existência por meio da transmissão do saber às novas gerações. O Raiar é uma ocasião excelente para isso e também para levar a história e as atividades dos grupos à população em geral”, destaca o pesquisador Genildo Coelho Hautequestt Filho, que também é gestor de projetos da Associação e presidente do Instituto Ádapo.

Como chegar a Vargem Alegre

Seguir pela Rodovia Cachoeiro X Castelo. Na Usina São Miguel, entrar na estrada em direção ao distrito de São Vicente. Antes de chegar a São Vicente, virar à esquerda (há uma placa indicativa) e seguir por um pequeno trecho de estrada não pavimentada até Vargem Alegre. A localização no Google Maps é https://goo.gl/maps/p7KGXvw1i6zatdiGA.

foto Luan Volpato