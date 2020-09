Veja a lista | Alerta de temporal em cidades do Espírito Santo

22 de setembro de 2020

Um alerta de chuvas fortes foi emitido nesta terça-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – para 51 cidades do Espírito Santo.

O alerta é válido das 12 horas de hoje até 10 horas de quarta-feira, dia 23, e há condições para temporais isolados com rajadas de vento moderados a fortes, nas cidades com as áreas de risco.

Pode chover de 30 a 60 mm por hora com risco de alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER – também emitiu um alerta para pancadas de chuvas fortes a partir dessa noite.

Lista

Alegre

Alfredo Chaves

Afonso Cláudio

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivácqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro De Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Fundão

Guarapari

Guaçuí

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

Serra

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória