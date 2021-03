VEJA A PROGRAMAÇÃO | Festa da Penha 2021 será exclusivamente virtual

A 451ª Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, será totalmente virtual, assim como aconteceu no ano passado. A decisão foi divulgada nessa terça-feira (16), pela Comissão Organizadora do evento atendendo às orientações das autoridades de saúde devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Toda a programação poderá ser acompanhada por meio das plataformas virtuais do Convento da Penha. A festa ocorre entre os dias 04 e 12 de abril.

O Frei Paulo Roberto Oliveira, Guardião do Convento, reforça a necessidade de as pessoas permanecerem em suas casas. “Queremos reforçar a mensagem para que as pessoas, na medida do possível, e de acordo com as orientações a partir do mapa de risco, se resguardem em seus lares, protegendo a si mesmas, suas famílias, amigos e mesmo àqueles que elas sequer conhecem, mas que são seus irmãos em Cristo. Não é admissível fechar os olhos para a dor do outro, a fé Cristã nos chama a fazer a nossa parte. É triste que, em mais um ano, não vamos poder estar pessoalmente com o público, no entanto, mais devastador ainda é o número diário de vítimas que estamos testemunhando”, afirmou.

Em 2020, na primeira edição virtual, as redes sociais do Convento da Penha chegaram a 1,3 milhão de interações.

Confira a programação a ser veiculada nas redes sociais do Convento da Penha:

DOMINGO – 04 de abril

12h – Terço/Consagração

15h – Programa Salve Mãe das Alegrias

16h – Missa de Abertura do Oitavário



SEGUNDA – 05 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h – Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

19h30 – Missa



TERÇA – 06 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h – Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

19h30 – Missa



QUARTA – 07 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h – Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

19h30 – Missa



QUINTA – 08 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h – Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

19h30 – Missa



SEXTA – 09 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h – Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias

19h30 – Missa



SÁBADO – 10 de abril

12h – Terço/Consagração

16h – Missa

19h – Romaria das Famílias (Transmissão dentro do programa Salve Mãe das Alegrias)



DOMINGO – 11 de abril

12h – Terço/Consagração

16h – Missa

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias



SEGUNDA – 12 de abril

12h – Terço/Consagração

14h30 – Programa Salve Mãe das Alegrias

16h – Missa de Encerramento



Informações: www.conventodapenha.org.br/

Com informações da Assessoria de Imprensa da Festa da Penha