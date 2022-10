Veja o novo clipe de Dennis em parceria com MC Davi, “Pampa”

today21 de outubro de 2022 remove_red_eye28

O maior produtor do funk do mundo usou como cenário para o clipe de “Pampa” o Viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro

Vem aí novo clipe! DENNIS lança em todas as plataformas digitais a música “Pampa”, em parceria com MC Davi. O clipe do novo hit, gravado no Viaduto de Madureira, Rio de Janeiro, que traz uma pegada “urban”, já está disponível em seu canal oficial no YouTube. A música promete não sair dos ouvidos de quem escutar.

O Viaduto de Madureira, onde foi gravado o clipe, é um point cultural do Rio de Janeiro e tem um dos bailes mais antigos da Cidade Maravilhosa. “Gravar o clipe de ‘Pampa’, no Viaduto de Madureira, em um local que nos anos 80 tinha um baile chamado ‘Baile do Madureira’ e lugar com o maior baile charme do mundo, foi bom demais! Um lugar que sai tanta coisa boa, muita diversão e com uma reunião de talentos e pessoas. O clipe ficou muito lindo e foi demais poder estar em um lugar com tanta energia boa”, conta DENNIS.

Para MC Davi, o trabalho reflete como DENNIS pensa em suas produções musicais de uma forma diferente. “Eu quero agradecer ao DENNIS e o pessoal que participou da gravação. Essa música vai ser um golaço. O clipe está sensacional”, afirma.

“O MC Davi é um dos talentos mais brabos do funk, foi uma satisfação enorme estar de novo ao lado dele em mais um grande trabalho”, completa DENNIS.

Produtor musical e DJ, DENNIS é um dos artistas mais renomados do funk brasileiro. Os números mostram uma grande repercussão de seu trabalho e a expectativa do público. No YouTube, são mais de 4,2 milhões de inscritos e 1,29 bilhão de visualizações. Dennis também é sucesso no Instagram (mais de 4,3 milhões de seguidores), Facebook (2,5 mi), Twitter (621 mil), Spotify (4 milhões de ouvintes mensais), Deezer (1,25 mi de fãs) e TikTok (1,4 mi).