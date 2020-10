Veja o vídeo | Ex-funcionário de creche é acusado de agredir cães

Está circulando nas redes sociais, dois vídeos de um ex-funcionário de uma creche para animais em Vila Velha, onde o mesmo aparece segurando um dos cachorros pelo pescoço e no outro atirando um brinquedo.

A dona do estabelecimento registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia Regional do município na noite de ontem. Ela disse que esse rapaz foi demitido há duas semanas e trabalhou no local durante um mês.

“Tivemos problemas com ele por vários motivos, mas nunca imaginamos que ele teria coragem de fazer uma coisa dessas”, disse a proprietária da creche nas redes sociais.

A creche é a mesma onde um Sptiz Alemão morreu ao ser atacado por um Bull Terrier, no dia 23 de julho, na unidade de Vitória.

Fonte A Tribuna

Veja os vídeos