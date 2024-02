Veja se a sua foi beneficiada! Sai lista das escolas estaduais que vão ganhar ar-condicionado

Para atender à Lei 11.605/22, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que determina a temperatura adequada nas salas de aula entre 20ºC e 23ºC, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou o repasse de R$ 50 milhões a mais do que é feito anualmente para a climatização das escolas

Ao todo, 88 escolas estaduais de 42 municípios receberão recursos para a compra de aparelhos de ar-condicionado por meio do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe). Vila Velha, com sete escolas, é a cidade com maior número de unidades contempladas, seguida por Serra (6), Cachoeiro de Itapemirim (6) e Linhares (6).

O repasse também será usado na ampliação de cinco para 15 Escolas do Futuro, com melhores condições tecnológicas. A lista completa com as escolas que vão receber a climatização consta na Portaria Nº 284-R, da Secretaria de Estado da Educação (Sedu).

“Manter uma temperatura confortável e controlada não apenas aumenta o bem-estar dos alunos e professores, mas também melhora significativamente o desempenho acadêmico. Além disso, ajuda a reduzir o cansaço, aumenta a concentração e diminui as distrações, promovendo um ambiente propício para o ensino e a aprendizagem”, declarou o deputado Gandini.

Como vereador de Vitória por três mandatos, Gandini foi responsável pela lei que obriga o Poder Executivo a assegurar a temperatura adequada na climatização das salas de aula das escolas municipais. A legislação deu tão certo que foi ampliada para o âmbito estadual.

“Agradeço à sensibilidade do governador Casagrande. Investir na climatização das salas de aula não é um luxo, mas sim uma necessidade para garantir um ambiente de aprendizado eficaz e produtivo. Essa é mais uma bandeira do nosso mandato que virou realidade”, comemorou Gandini.

O deputado frisou que o objetivo da lei é garantir que 100% das escolas sejam climatizadas no Estado. Entretanto, ele lembra que, em algumas unidades, é preciso ampliar a rede elétrica.

“Se a sua escola ainda não foi climatizada, entre em contato conosco no número (27) 99602-3096. Vamos fiscalizar e descobrir o porquê isso ainda não ocorreu”, explicou Gandini.

Ao todo, Casagrande anunciou para 2024 o repasse de R$ 216. 393.108,00 para os conselhos de escolas da rede pública estadual garantirem às escolas recursos financeiros necessários para o funcionamento pleno e para a cobertura de despesas de custeio e de capital, devendo ser empregados na manutenção da rede escolar e no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

O investimento será direcionado da seguinte maneira: R$ 50.312.890,60 na climatização de 88 escolas e aquisição de equipamentos para 15 novas Escolas do Futuro; R$ 5.600.000,00 nas 28 novas escolas que ofertarão, em 2024, ensino de Tempo Integral; e, aproximadamente, R$ 161 milhões na manutenção da rede escolar e no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de 393 unidades de ensino.

Escolas que serão beneficiadas

AFONSO CLÁUDIO

– EEEFM Elvira Barros

ÁGUA DOCE DO NORTE

– EEEFM Sebastião Coimbra Elizeu

ÁGUIA BRANCA

– EEEFM Professora Ana Maria Carletti Quiuqui

ALEGRE

– EEEFM Oscar de Almeida Gama

– EEEFM Ana Monteiro de Paiva

– EEEFM Professora Celia Teixeira do Carmo

– EEEFM Sirena Rezende Fonseca

ANCHIETA

– EEEFM Coronel Gomes de Oliveira

ARACRUZ

– EEEFM Caboclo Bernardo

– EEEFM Primo Bitti

BAIXO GUANDU

– CEEMTI Baixo Guandu

– EEEFM José Damasceno Filho

BARRA DE SÃO FRANCISCO

– EEEFM Governador Lindenberg

– EEEFM Professora Ascendina Feitosa

BOA ESPERANÇA

– CEIER de Boa Esperança

– EEEFM Sobradinho

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

– CEEFTI Francisco Coelho Ávila Júnior

– CEEMTI Liceu Muniz Freire

– EEEFM Agostinho Simonato

– EEEFM Lions Sebastião Paiva Vidaurre

– EEEFM Zacheu Moreira da Fraga

– EEEM CEI Attila de Almeida Miranda

CARIACICA

– EEEFM Cel Olímpio Cunha

– EEEFM Dr. José Moysés

CASTELO

– EEEFM João Bley

COLATINA

– CEEMTI Conde de Linhares

– EEEFM Profª Carolina Pichler

– CEEJA Pedro Antônio Vitali

DIVINO DE SÃO LOURENÇO

– EEEFM Juvenal Nolasco

DORES DO RIO PRETO

– EEEFM Pedro de Alcântara Galveas

ECOPORANGA

– CEEFMTI Daniel Comboni

GOVERNADOR LINDENBERG

– EEEFM Irineu Morello

GUARAPARI

– EEEFM Angélica Paixão

IRUPI

– EEEFM Bernardo Horta

ITAGUAÇU

– EEEFM Alfredo Lemos

– EEEFM Eurico Salles

ITARANA

– EEEF Prof. Josué Baldotto

– EEEFM Profª Aleyde Cosme

IÚNA

– EEEFM Padre Afonso Braz

LINHARES

– EEEFM Professora Antonieta Banhos Fernandes

– CEEFMTI Bartouvino Costa

– EEEM Emir de Macedo Gomes

– EEEF Paulo Damião Tristão Purinha

– EEEFM Manoel Salustiano de Souza

– EEEFM Polivalente de Linhares

MANTENÓPOLIS

– EEEFM Christiano Dias Lopes

MARECHAL FLORIANO

– EEEFM Emílio Oscar Hulle

MIMOSO DO SUL

– CEEFMTI Antônio Acha

– EEEM Antônio Sabatini Simoni

MONTANHA

– EEPEF Francisco Domingos Ramos

– EEEFM Padre Manoel da Nóbrega

MUNIZ FREIRE

– EEEFM Arquimimo Mattos

– CEEFMTI Bráulio Franco

NOVA VENÉCIA

– EEEFM Alarico José de Lima

– EEEFM José Zamprogno

– EEEM Dom Daniel Comboni

PANCAS

– EEEFM Sebastiana Grilo

PINHEIROS

– EEEM Nossa Senhora de Lourdes

– EEEF Margem do Itauninhas

– EEPEF Maria Olinda de Menezes

– EEEF Saturnino Ribeiro dos Santos

PONTO BELO

– EEEFM Professora Maria Magdalena da Silva

RIO BANANAL

– EEEFM Bananal

SANTA LEOPOLDINA

– EEEFM Alice Holzmeister

SÃO DOMINGOS DO NORTE

– EEEFM São Domingos

SÃO GABRIEL DA PALHA

– EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins

– EEEF Córrego Queixada

SÃO MATEUS

– EEEFM Américo Silvares

– EEEF Dr. Emílio Roberto Zanotti

– EEPEF Vale da Vitória

– EEEFM Pio XII

SERRA

– EEEF Jones José do Nascimento

– EEEFM Francisca Peixoto Miguel

– EEEFM Iracema Conceição Silva

– EEEFM Laranjeiras

– EEEFM Maringá

– EEEFM Vila Nova de Colares

SOORETAMA

– EEEFM Cândido Portinari

VIANA

– CEEFMTI Ewerton Montenegro Guimarães

– EEEFM Maria de Novaes Pinheiro

VILA PAVÃO

– EEEFM Professora Ana Portela de Sá

VILA VELHA

– EEEFM Benício Gonçalves

– CEEFMTI Pastor Oliveira de Araújo

– CEEFTI Galdino Antônio Vieira

– EEEFM Dr. Francisco Freitas Lima

– EEEM Godofredo Schneider

– EEEM Professor Agenor Roris

– EEEFM Terra Vermelha

fonte Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

foto Wilbert Suave