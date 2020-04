Vem aí o 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta

A Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo vai promover o 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta: #comer&beber #emcasa. O objetivo é fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia da Covid-19. O evento pretende garantir emprego e renda, além de valorizar ainda mais a gastronomia anchietense que vem se destacando no cenário turístico estadual e nacional.

Segundo a secretaria, os interessados devem baixar e ler o edital de chamamento e depois realizar a inscrição, que irá ocorrer de forma eletrônica, a partir das 00h00min do dia 24 de abril de 2020 até às 23h59min do dia 03 de maio de 2020, através do envio das documentações constantes no edital para o e-mail: secturismoanchieta@gmail.com.

O 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta está previsto para iniciar em maio exclusivamente em formato delivery e com previsão de término em 30 de setembro, com possibilidade de prorrogação.

Poderão participar do evento todos os estabelecimentos localizados em qualquer localidade do território do município e que atuem em uma das seguintes áreas: restaurantes, padarias, lanchonetes, bares, docerias, sorveterias e similares.

“Muitos estabelecimentos já estão fazendo este tipo de serviço, mas é preciso uma divulgação mais abrangente, com um direcionamento voltado para a força da gastronomia existente em Anchieta”, afirma o titular da pasta, Rozinere Bernardi.

Os interessados devem ficar atentos às próximas informações que serão publicadas no site e nas redes sociais oficiais da prefeitura.